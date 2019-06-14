Где найти лояльных подписчиков?

Вторая половина – сделать этих клиентов подписчиками, причем исключительно лояльными подписчиками.

Поиск клиентов

Ваших клиентов привлекает ваш бизнес. Поэтому от его развития зависит количество клиентов, которые обратят внимание на ваш бренд. Максимально используйте возможности СМИ, телевидения и Интернета.

Никогда не используйте купленные списки с телефонами «клиентов». Такое поведение с вашей стороны напрямую нарушает права человека, просто потому, что нельзя никому насильно ничего навязать. А в случае, если вы рискнете разослать массовую рассылку с компьютера по купленным номерам, то получите многочисленный отказ потребителей от вашей компании.

Именно поэтому следует очень внимательно подойти к вопросу определения своей целевой аудитории и потенциальных клиентов, разрабатывая варианты совместного сотрудничества.

Из клиентов в подписчики

Понятно и естественно, что сам переход из клиентов в подписчики будет осуществляться путем добавления клиента в ваш список рассылки. Систему подписки вы должны определить самостоятельно в зависимости от возможностей ваших потребителей. Это может быть или регистрация на сайте, или отправка смс с ключевым словом, или заполнение анкеты на получение дисконтной карточки и т.п. В любом случае, инициатива должна исходить именно от клиента.

Но никто за «просто так» не станет раздавать свои личные контактные данные. Что необходимо сделать? Необходимо придумать стимул, поощрение, награду для каждого нового подписчика и показать в лучшем свете выгоду, которую получат и будут получать уже текущие подписчики. Обращайте внимание на интересы вашей целевой аудитории, чтобы не промахнуться в тематиках рассылки смс сообщений.

Постоянство – залог успеха

Никто не имеет в виду застой на месте. Тут речь идет про исполнение обещаний, про соблюдение собственных поставленных принципов, про развитие.

Подписчики останутся с вашей компанией, если будут уверены в том, что получат определенную выгоду от сотрудничества. Поэтому постарайтесь не только обещать, но и по максимуму исполнять обещанное, добавляя еще и бонусы сверху, подкрепляя смс маркетинг адресной рассылкой рекламы. Тогда сможете быть уверенными в лояльности подписчиков и их преданности вам. К тому же, хорошим всегда хочется поделиться с друзьями – что и будут активно осуществлять ваши клиенты.