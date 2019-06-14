Чем интересен Новосибирск? Город не имеет древней истории, лишь недавно отпраздновав столетие со дня основания. Тем не менее, по населению он уступает лишь двум столицам, занимая третью строчку по численности среди городов России. Собственно, среди городов-миллионников Новосибирск — самый молодой. Рос и строился при социализме ударными темпами, тогда архитектурные изыски заботили строителей гораздо меньше, чем функциональность. Поэтому, когда живущие здесь горожане придумывают, что бы такого интересного предложить для осмотра гостям города, желающим ознакомиться с достопримечательностями, им приходят в голову довольно оригинальные идеи.

Например, в Новосибирске расположен единственный в России Музей мировой погребальной культуры. Музей расположен на территории Парка памяти при Новосибирском крематории. Это Октябрьский район города Новосибирска. Его экспозиция рассказывает о похоронных традициях различных народов Земли. Не нужно думать, что эта тема несет лишь печаль и скорбь от мыслей о неизбежности смерти. Во многом, это как историческая и археологическая, так и социо-культурная информация. Иначе, и экскурсии к гробницам египетских фараонов, например, можно было бы оценить как осквернение могил?

Вернемся к праздникам жизни. К их числу можно, наверно, отнести посещение Новосибирского зоопарка. Он имеет довольно большую территорию и интересных жителей, значительная часть которых занесена в Красную книгу. Например, коллекция представителей семейства кошачьих у нас одна из лучших в мире. Зоопарк располагается в Заельцовском районе.

В Центральном районе Новосибирска самым, пожалуй, главным туристическим местом является площадь Ленина — сердце нашего города. А на ней — Театр оперы и балета. После недавней реконструкции он стал одной из крупнейших и современных сцен страны. Его изображение также часто используется на открытках, упаковках местной продукции или просто сувенирах как символ Новосибирска. Еще одним “лицом Новосибирска” часто становится здание вокзала Новосибирск-Главный.

И, наконец, Советский район. Здесь есть Музей паровозов (рядом со станцией Сеятель), плотина Обьгэса, ботанический сад — крупнейший в Сибири — и самое главное, конечно, это новосибирский Академгородок. Скопление научно-исследовательских институтов и кующий для них кадры Новосибирский государственный университет создают неповторимую атмосферу молодости, задора и свободы. Духом Академгородка проникаться лучше всего во время неспешной прогулки по “лесу” (территория утопает в зелени, все научные и жилые здания окружены деревьями), заодно посещая такие камерные достопримечательности, как Памятник лабораторной мыши, или музей Солнца.

Через весь город с юга на север артерией проходит одна из великих рек Сибири — Обь. Летом можно устроить себе речную экскурсию на пароходе, чтобы полюбоваться на многочисленные мосты, соединяющие берега Новосибирска. Каждый из них имеет свою историю и особенности.

В общем, посещая наш город даже на несколько дней, вполне можно запланировать захватывающую культурную и развлекательную программу сообразно своим вкусам и интересам. Важно лишь помнить, что город достаточно велик по территории, но при этом а) расположен на двух берегах реки и б) лишь недавно и не всюду построил метро. А наземный транспорт, разумеется, как и в любом крупном городе, часто и подолгу стоит в пробках.

Поэтому выбирая для размещения тот или иной район города, сразу лучше представлять, как и куда вы будете выбираться оттуда для дел или потехи. Например, изучив один из сайтов (читать далее), предлагающих аренду разнообразных квартир в Новосибирске в зависимости от района.