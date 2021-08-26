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Где пройти лечение алкоголизма в Москве и области

  • 26/08/2021, 16:21
Алкоголизм излечим, но многое будет зависеть от грамотности подхода и длительности программы. Традиционные схемы, рассчитанные на 1-2 месяца, просто не эффективны. Если вы действительно заинтересованы в выздоровлении, нужно пройти полный курс реабилитации.

Он состоит из ряда этапов – от детоксикации до социализации и проживания у волонтеров. Именно такая схема признана наиболее эффективной и действенной. Она используется в клинике «Надежда-Центр». Разработки Тель-Авива, многолетняя практика в Москве и области позволяют заявлять – предлагаемые терапевтические схемы являются действительно на 100% результативными.

Особенности реабилитации алкоголизма

 

Врачи Тель-Авива говорят, что полный цикл избавления от зависимости должен длиться год. За это время пациент успевает пройти физическую, психологическую и социальную реабилитацию. Отдельное внимание уделяется формированию мотивации. Если упустить из виду даже один этап, пострадают результаты терапии.

Порядок лечения алкоголизма:

  1. Детоксикация в стационаре после поступления.
  2. Адаптация.
  3. Помощь в осознании своей зависимости.
  4. Работа с личностью и семейная терапия.
  5. Выполнение заданий психолога.
  6. Соцадаптация.
  7. Выписка из клиники.

 

Рехаб «Надежда-Центр» реализует самый эффективный курс лечения. Ни в одном другом профильном учреждении вам не предложат подобных условий. Частные наркологические клиники – это лучший выбор для вас. Терапия будет анонимной, конфиденциальной. На практике только заведения с именем – частные клиники лечения алкоголизма, которые давно работают на рынке – имеют соответствующую репутацию, готовы гарантировать результаты лечения.

Суть каждого этапа реабилитации

Первый этап лечения алкоголизма – реабилитация. Она проводится всегда, но не должна оставаться единственным инструментом реабилитации. Детокс направлен на выведение токсинов. Чтобы правильно выбрать препараты и добиться оптимальных результатов терапии, нужна предварительная врачебная консультация.

После детоксикации можно начинать индивидуальное лечение и работу с психологом. Помощь психотерапевта обязательна, особенно в рамках принудительной терапии зависимостей. Специалист поможет сформировать мотивацию к здоровому образу жизни, без которой все остальные усилия будут тщетными. В рехабе «Надежда-Центр» сотрудники делают все возможное, чтобы лечение было комфортным и эффективным для пациента. Если в помощи нуждается близкий, но вы не знаете, что делать – просто позвоните нам. Своевременное обращение в наркологический центр позволит избежать многих необратимых изменений.

Во время 2-3 месяцев терапии с пациентом постоянно работают психологи. Почти все зависимые отрицают факт своей болезни. Они считают, что все в порядке, а перестать пить реально в любой момент. Пациенту кажется, что он контролирует ситуацию, остановится, когда захочет. Задача психолога – показать зависимому, что проблема действительно есть, сформировать мотивацию на терапию. Этап непростой, но очень важный. Он сопровождается ухудшением самооценки – с этим и предстоит работать. Врачи «Надежда-Центр» сформируют у зависимого самоценность, помогут найти силы на изменение образа жизни.

После стартует подготовка к социальной программе – постановки целей и их достижения. Стандартно длительность курса составляет 1 месяц, но пациентов никто не торопит. Если понадобится больше времени – никаких проблем. И финальным этапом на пути к новой трезвой жизни будет проживание на территории бывших зависимых волонтеров в Москве и области.

По материалам сайта: https://rehab.mznanie.ru – реабилитационные клинические центры в Москве.

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Регионы: Москва

Теги : лечение алкоголизма


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