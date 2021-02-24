Где пройти реабилитацию после коронавирусной инфекции

— Программу постковидной реабилитации мы сформировали на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. К этому времени у нас уже было новейшее высокотехнологичное оборудование, с помощью которого мы можем проводить реабилитацию, поэтому мы просто расширили спектр его использования, — рассказала Infopro54 директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» («PARUS medical resort&spa») Юлия Шелепенкова.

В течение полугода специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды, созданной в санатории, наблюдали за результатами постковидной программы бронхолегочной реабилитации пациентов. У 97% наблюдалось качественное улучшение здоровья.

— В итоге мы приняли решение совместно с НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН провести научные исследования нашей методики реабилитации, документально их зафиксировать. Эта работа начнется в марте и будет продолжаться в течение года, — пояснила Шелепенкова. — На выходе мы планируем получить научно- исследовательский проект в сфере санаторно-курортного лечения и запатентовать нашу методику.

В программу постковидной реабилитации «PARUS medical resort&spa» входят высокоинтенсивная магнитотерапия на британских аппаратах фирмы BTL, медицинский ручной массаж, общая магнитотерапия, посещение соляной пещеры, ингаляции, озокеритовые аппликации, физиотерапия, УВЧ, бальнеолечение — посещение бассейна с соленой водой «Мертвое море» и бишофитных ванн, а также процедуры общего оздоровления.

— Мы предлагаем гостям развернутую программу, рассчитанную на курс лечения на 14 дней, с оздоровительными процедурами и отдыхом. Кроме того, есть программа экспресс-реабилитации на 5 суток. В нее входят ключевые процедуры по восстановлению органов дыхания: оксигенотерапия, амплипульс-терапия и т.д, — перечисляет Юлия Шелепенкова. — Список процедур не закрытый. Как правило, человек приезжает к нам с дополнительным багажом сопутствующих заболеваний и санаторной картой. Какие-то процедуры из программы ему противопоказаны. Какие-то наш врач может рекомендовать пройти дополнительно во время первичной консультации. Кроме того, курсовую реабилитацию можно пройти в рамках дневного стационара, когда пациент приезжает в санаторий только для того, чтобы пройти процедуры, а проживает дома.

По ее словам, программы постковидной реабилитации «PARUS medical resort&spa» пользуются большим спросом не только у новосибирцев, но и жителей других регионов.

— Главное условие для заселения — подтверждение, что человек проболел коронавирусной инфекцией, и с момента получения отрицательного теста прошло не менее двух недель. Не важно, был ли он при этом госпитализирован или лечился дома амбулаторно, — говорит Юлия Шелепенкова. — Обязательна справка от участкового терапевта об эпидемиологическом окружении с подтверждением, что человек не находится на карантине, какие у него противопоказания, чтобы он получил максимальную пользу при реабилитации.

Стоимость реабилитации в экспресс-программах составляет 6 тысяч рублей в сутки с проживанием в двухместном номере, лечением и питанием. Полный курс на тех же условиях будет стоить 5 тысяч в сутки.

— Пока мы работаем только по коммерческим программам. Однако государство в рамках ОМС также разрабатывает централизованную программу по реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией с возможностью привлечения санаториев. Как только ее утвердят на законодательном уровне, «PARUS medical resort&spa» будет подавать заявки на участие, — сообщила Юлия Шелепенкова.

«PARUS medical resort&spa» — крупнейший санаторно-курортный комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока. В состав санатория входят 2 корпуса разной направленности, 157 номеров от стандартов до люксов, 3 банкетных зала, 3 конференц-зала, круглогодичный терем Деда Мороза, 3 бассейна. Общая площадь комплекса — 8000 кв.м. В санатории работают врачи по 12 разным направлениям, успешно реализованы 15 лечебных программ. В 2019 году «PARUS medical resort&spa» получил золотую медаль конкурса ГЕММА. По итогам года стал лауреатом конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» и «Лучший бренд Новосибирской области».

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