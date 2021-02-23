В России проведут эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года в России пройдёт эксперимент по маркировке пивной продукции. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. Эксперимент планируется провести на территории всей страны с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Согласно постановлению, экспериментальная маркировка затронет пиво солодовое, безалкогольное пиво, напитки на основе пива, в том числе крафтовое пиво, сидр, пуаре, медовуху и прочие сброженные слабоалкогольные напитки крепостью до семи объёмных процентов.

Цели эксперимента обозначены в утвержденном положении о маркировке и направлены на определение состава сведений, подлежащих идентифицировать единицу товара пива или иной слабоалкогольной продукции, организацию эффктивного взаимодействия органов госвласти, контрольных органов с участниками оборота, формирование национального каталога маркированной пивной продукции, разработку изменений в законодательство об обороте пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных напитков и т. д.

Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Минпромторгу и Минфину поручено до 30 июня разработать и утвердить методические рекомендации и план-график проведения эксперимента.