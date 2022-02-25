Генпрокуратура инициировала проверку управляющих компаний в регионах

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил подразделениям Генпрокуратуры России в федеральных округах с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, пожарного надзора, органов государственного жилищного надзора и других контрольно-надзорных органов провести проверку деятельности организаций, управляющих многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

— Акцент будет сделан на вопросах обоснованности расчетов и взимания платы за жилищно-коммунальные услуги, полноты и своевременности их оказания, теплоснабжения, а также текущего ремонта, содержания и безопасной эксплуатации общедомового имущества и др, — говорится в сообщении. — Будет проверена деятельность региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, управляющих организаций. Особое внимание – обращениям граждан в правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти и местного самоуправления по проблемам в сфере ЖКХ.

Генпрокурор России поручил всесторонне проверить деятельность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом. А именно: наличие действующих лицензий, своевременность и качество оказания коммунальных услуг, содержание и ремонт общего имущества, текущий и капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций. В числе приоритетных станут вопросы надлежащего содержания придомовой территории, в том числе детских, спортивных площадок; выполнения работ по очистке крыш от снега и сосулек; своевременности вывоза снега и снежно-ледяных образований.

— Прокуроры проверят соблюдение порядка привлечения управляющими организациями подрядчиков для выполнения работ и оказания услуг в сфере содержания и обслуживания жилищного фонда. Будут приниматься меры по фактам включения в плату собственникам помещений, занимаемых по договорам соцнайма, взносов на капремонт общего имущества; нарушений при установлении и взимании платы за содержание и ремонт жилого помещения. Особое внимание Генпрокурор поручил обратить на случаи предъявления к оплате «двойных» квитанций, — отметили в пресс-службе ведомства.

Приоритетной станет проверка обоснованности расчетов и взимания платы за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Повсеместно проверяющие выяснят, произведен ли населению перерасчет и возврат необоснованно начисленных и дополнительных платежей за услуги ЖКХ.

Кроме того, Игорь Краснов поручил определить наличие задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями, а также объем неуплаченных управляющими компаниями средств, заложенных в тарифы ресурсоснабжающих организаций в качестве резервов по сомнительным долгам.