Мэрия Новосибирска продает цех «Сибтекстильмаша»

В понедельник 21 февраля мэрия Новосибирска сообщила о продаже с аукциона ряда объектов недвижимости. В том числе, нежилого помещения площадью 4082,0 кв. м на первом этаже и 228,5 кв. м на втором, которое расположено на ул. Станционная, 38.

В муниципалитете уточнили, что помещение свободно от арендных отношений, а стартовая цена продажи составляет 80 млн рублей.

— В 1996 году в собственность города поступил полуразрушенных цех завода «Сибтекстильмаш». В то время проходила активная процедура банкротства предприятия и распродажа его имущества. С тех пор производственное помещение находится в собственности муниципалитета, — сообщил на пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что этот объект сегодня эксплуатировать невозможно поэтому департамент земельных и имущественных отношений мэрии принял решение выставить его на торги. Цена продажи будет определяться на аукционе, который пройдет 21 марта. Сейчас цех находится на территории, которая относится к заводу «Сибсельмаш». Напомним, мэрия является одним из кредиторов предприятия и основным собственником земли на котором оно расположено. Локоть также сообщил, что ни он, ни другие представители муниципалитета до сих пор не встречались с представителями ООО «Меркас». В 2020 году компания выкупила на торгах имущество АО НПО «Сибсельмаш» за 505 млн рублей. В декабре 2021 года министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что «Меркас» готовит стратегию развития промышленной площадки. По информации редакции, встреча представителей инвестора с представителями мэрии Новосибирска была запланирована на конец января – начало февраля 2022 года.