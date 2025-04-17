Герой на войне и в мирной жизни!

С большой гордостью и желанием о своем родном деде по линии матери, который был настоящим героем, рассказал вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

— Мой дед, Лаецкий Иван Матвеевич, родился 01.09.1920 года в Алтайском крае, был призван в армию в 1940 году, проходил службу в звании краснофлотец, был старшиной 2 статьи. Проходил службу в части КМ-322 11 ДКТШ ОВР СВ. ВМБ.

Дед встретил войну, самоотверженно обороняя Ленинград, после снятия блокады со своими сослуживцами освобождал нашу Родину и Европу от нацистов, а также воевал против милитаристской Японии, где тоже проявил мужество и отвагу!

За отвагу, проявленную во время Великой Отечественной Войны, награжден Орденом Красной Звезды, а также медалями «За Оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией»

После войны он продолжил достойный путь, поехав осваивать целинные земли, где много работал и помогал нашей стране преодолеть разруху, голод. За всю свою трудовую жизнь он был удостоен медалей «За освоение Целинных земель» и «Ветеран Труда»!

Мне посчастливилось прожить с дедом с одной квартире около 2 лет. Я наблюдал характер. Даже при двойной контузии, он достойно нас воспитывал и прививал любовь к Родине. Хорошо помню наши разговоры, я учился в 8 — 9 классе. Про войну практически не рассказывал, но часто посещал памятники, отмечал праздники воинской славы и конечно же, День Победы! Постоянно звал нас и брал с собой на патриотические мероприятия, покупал подарки, все это проходило очень дружно.

Он помогал матери воспитать нас, троих детей, из которых я был самым старшим, а мы, в свою очередь, заботились о нем, ухаживали. Помню, он получил серьезную травму ноги, и я, каждый вечер обрабатывал его рану перекисью водорода, пока ее не затянуло.

Мне кажется, что все свои волевые и хорошие качества он воспитал в себе как раз во время Великой Отечественной войны. Потому что та принципиальность, подготовленность, с которой он подходил к решению вопросов быта, давала нам столь нужный опыт.

Сейчас, когда я могу анализировать какие-то жизненные факты, могу с уверенностью сказать, что дисциплина, самоотверженность, героизм, отвага, полученные во время отражения агрессий врага, а также труд дают человеку уверенность и гордость за свою Родину, молодое поколение видя героический путь наших дедов, никогда не забудут традиции поколений!

Мой дед похоронен в Искитиме и в канун праздника 9 мая мы обязательно отдадим дань памяти героям Великой Отечественной войны! В этом году планируем также пройти в рядах акции «Бессмертный полк» с памятной табличкой Лаецкого Ивана Матвеевича —Героя нашей большой Страны-Победителя!

Фото предоставлено И. Гнатушей. Автор фото: Елена Симакова