ГИБДД не будет наказывать за отсутствие зимней резины в Новосибирской области

Полиция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников в Телеграм-канале.

— Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода, — рассказал он.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах до сих пор нет снега и соответственно отсутствует контроль за зимней резиной. Он также рассказал, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года.

Ранее в некоторых Телеграм-каналах появились сообщения о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину.

Ранее редакция сообщала о новом штрафе для водителей предупредил юрист.