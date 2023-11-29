ГИБДД не будет наказывать за отсутствие зимней резины в Новосибирской области

Полиция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников в Телеграм-канале.
— Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода, — рассказал он.
Он подчеркнул, что в некоторых регионах до сих пор нет снега и соответственно отсутствует контроль за зимней резиной. Он также рассказал, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года.
Ранее в некоторых Телеграм-каналах появились сообщения о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину.
Ранее редакция сообщала о новом штрафе для водителей предупредил юрист.
Фото: Freepik — Dragana_Gordic
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