О новом штрафе для водителей предупредил юрист

С 1 декабря за использование несезонной резины водители заплатят штраф — 500 рублей, сообщил адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов в беседе с агентством «Прайм».

При этом эксперт отметил, что штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, существовал в КоАП и до этого, но перечень уточнили в постановлении правительства, который вступил в законную силу 1 сентября.

Согласно уточненным правилам, использовать автомобиль, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль) запрещено.

Вместе с тем важно учитывать, что зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса.

Юрист подчеркнул, что ограничение на летний период распространяется на шипованную резину, при этом эксплуатация шин-«липучек» разрешена и в летний период.

Кроме того, специалист рассказал, что также с 1 декабря нельзя использовать транспортное средство, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

За нарушение данных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, однако, предусмотрено и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время, предположил Сергей Мамонов.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября вступили в силу новые ограничения для автовладельцев.