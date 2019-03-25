ГК «Расцветай» — стратегический партнер Банка ВТБ

Застройщик взаимодействует с Банком ВТБ с 2018 года. За год компания подтвердила свою деловую репутацию и стала стратегическим партнёром банка на ряду с такими крупнейшими игроками рынка недвижимости Новосибирска как: строительными компаниями ГК «Брусника», ГК «Стрижи», ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «СДС-строй», а также ООО «Центральное агентство недвижимости» и ООО «Жилфонд».

— Партнерство Банка ВТБ и застройщиков построено на взаимовыгодных деловых отношениях, которые позволяют без бюрократических проволочек проводить необходимые сделки, получать выгодные кредитные решения для клиентов и аккредитацию объектов недвижимости, — уверены в ГК «Расцветай».

Согласно условиям «ВТБ», ипотека покупателям квартир в ЖК «Расцветай на Маркса» и ЖК «Расцветай на Гоголя» предоставляется при первоначальном взносе от 15% на срок до 30 лет, кредитная ставка составляет от 9,5 % годовых. Также для покупателей квартир предусмотрена опция «Легкая ипотека», которая дает возможность предоставить минимальный пакет документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного займа.

Фото: пресс-служба компании