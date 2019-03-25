Новосибирская область присоединится к Международной акции «Час Земли»

Ежегодная международная экологическая акция «Час Земли — 2018» пройдет в Новосибирской области 30 марта. Цель глобальной экологической акции — привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты, и призвать людей бережно и ответственно относиться к тому, что дает нам природа, сообщили в пресс-службе минприроды.

В рамках акции, всех неравнодушных к будущему планеты призывают на один час (с 20.30 до 21.30 по местному времени) выключить свет и бытовые электроприборы.

Отмечается, что Новосибирская область присоединится к акции в двенадцатый раз. В назначенное время на один час будет отключена архитектурная подсветка у более 600 административных зданий города Новосибирска, торговых центров. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области приглашает принять участие в акции предприятия и организации региона, а также всех граждан, неравнодушных к экологическим проблемам.

Кроме того, жители региона могут выступить в защиту заповедников и проголосовать за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов на сайте.

Фото: предоставлено пресс-службой минприроды Новосибирской области