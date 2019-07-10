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ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

ГК «Расцветай», по данным ГК «ЁЛКА девелопмент», заняла 7 позицию в рейтинге ТОП-10 лидеров по объему продаж по ДДУ в Новосибирске за период с января по май 2019 года.
  • 10/07/2019, 16:02
ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

ГК «Расцветай» строит жилье, максимально отвечающее запросам рынка. Один из факторов, гарантирующих успешность проектов, — это комплексный экспертный подход, который в своей деятельности применяет девелоперская компания. Глубокий анализ происходит на всех этапах разработки и проектирования объектов. Составляется антропологическая карта жителя будущей локации, оценивается уровень спроса потенциальных потребителей за последние три года, детально прорабатываются планировочные решения, анализируется вторичный рынок жилья, а также в режиме online от потенциальных покупателей принимаются пожелания, которые, по возможности, учитываются в будущих объектах.

Совокупность этих характеристик делает жилье ГК «Расцветай» не только комфортным для жизни, но и привлекательным с точки зрения удачного инвестирования. Результат — строительная компания всего за год почти в 2,5 раза увеличила долю своего присутствия на рынке недвижимости Новосибирска: с 1,95 процентов до 5,34.*

Надежность застройщика — один из важнейших критериев при выборе новостроек. ГК «Расцветай» соблюдает сроки строительства, сотрудничает с крупнейшими российскими банками, запускает продажи уже на этапе устройства фундамента — все это является лучшей гарантией добросовестности строительной компании. Изменение законодательства с 1 июля не повлияло на деятельность застройщика, команда ГК «Расцветай» заблаговременно провела тщательную подготовку и учла все детали для эффективной работы с эскроу-счетами.

На сегодняшний день ГК «Расцветай» ведет строительство шести жилых комплексов в Новосибирске и Московской области общей площадью 107 306 квадратных метров.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В планах ГК «Расцветай» наращивание объемов строительства, а также увеличение собственного банка земельных участков и портфеля девелоперских проектов.

*На основании данных информационного сервиса «ДЕКАРТ.онлайн»

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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