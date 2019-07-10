Уральские трамваи могут появиться на улицах Новосибирска

— Мы продолжаем, вместе с мэрией города Новосибирска, вырабатывать формат сотрудничества с нашими партнерами, в первую очередь партнерами, которые изготавливают подвижной состав для общественного транспорта — это трамваи, троллейбусы, электробусы. Нам бы хотелось получить комплексное решение – не просто поставку единиц техники, но и комплексное обновление путей, комплексный подход к организации маршрутов общественного транспорта. Мы понимаем, что это достаточно сложная задача, и опыт в России пока единичный, в отдельных городах вышли на подобные проекты. Но, тем не менее, есть взаимный интерес, интерес с нашей стороны, со стороны администрации города, интерес со стороны крупных компаний, в частности «Уралвагонзавод», «Синара» – Транспортные Машины», — приводит слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Глава области отметил, что в настоящий момент стороны рассматривают возможные варианты сотрудничества, в том числе приобретение техники в лизинг.

Перспективы сотрудничества по поставкам трамвайных вагонов производства АО «Уралтрансмаш» (входит в группу УВЗ) губернатор Андрей Травников рассмотрел в ходе встречи с директором «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» Александром Потаповым.

«Уралтрансмаш» — один из ведущих производителей трамваев. Все вагоны спроектированы из расчета их надежной эксплуатации как на современных скоростных линиях, так и на существующих в большинстве городов линиях с высокой степенью износа и тяжёлым профилем пути. Уверен, что Новосибирская область по достоинству оценит трамвайную технику УВЗ», — отметил во время встречи Александр Потапов.

Также в рамках форума был продолжен диалог со стратегическим партнёром Новосибирской области – ПАО Сбербанк – по вопросам внедрения цифровых сервисов в государственное управление.

С руководством компании «Цифра» губернатор обсудил повышение уровня цифровизации промышленности путём внедрения цифровых продуктов. Участники встречи рассмотрели вопросы подготовки кадров для цифровизации промышленности в Новосибирской области. В частности, речь шла о бесплатном образовательном онлайн-практикуме для руководителей предприятий и инженеров, IT-специалистов и студентов технических вузов «Цифровое производство».

Кроме того, в рамках Иннопрома состоялась встреча губернатора Андрея Травникова с руководством компании ПК «Транспортные системы».

Компания «Цифра» разрабатывает технологии цифровизации промышленности, инвестирует в продукты и развивает среду промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта. Ключевые для компании отрасли — машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность.

НПК «Уралвагонзавод» — один из крупнейших машиностроительных комплексов России. Сегодня в состав корпорации входит около 30 промышленных предприятий, конструкторских бюро и НИИ. Уралвагонзавод делает ставку на разработку и производство инновационной железнодорожной техники, на обеспечение современным и качественным подвижным составом магистралей России.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области