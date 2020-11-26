ГК SKY Group. Принципы эффективной диверсификации бизнеса

— Владимир Германович, сегодня некоторые застройщики создают УК для управления построенным жилищным фондом. На ваш взгляд, насколько это оправданное решение? Все-таки управление домом — непрофильный бизнес для застройщика…

— Все зависит от бизнес-модели, которой придерживается застройщик. Если она предусматривает управление сданными домами, то это возможно. К примеру, мы строим кварталами и сразу закладываем определенную идеологию в новые жилмассивы. Это обустроенные двор, консьержи в подъездах и т.д. Мы целенаправленно формируем в своих жильцах определенную, более цивилизованную культуру поведения. Чтобы поддерживать эти позитивные изменения, мы решили, что будем сами управлять домами, так как это проще, чем объяснять идеологию сторонней УК и добиваться от нее соблюдения необходимых нам принципов.

— Но есть же такие форматы, как ТСЖ…

— Да, существует такой вариант управления домом, как ТСЖ, который до недавнего времени довольно активно поддерживали власти. Но кто войдет в правление ТСЖ? Люди, купившие квартиры? Там у каждого своя работа. Если они будут отвечать за качественное управление домом, то работать им точно будет некогда, а зарплата на должности председателя, бухгалтера одного ТСЖ (если они не подворовывают) — копейки. Кого назначить ответственным? Пенсионеров? А достаточно ли у них квалификации, здоровья, чтобы ходить по кабинетам и добиваться решения важных для дома вопросов?

Кадровый дефицит — огромная проблема для отрасли ЖКХ: как для управляющих компаний, так и для ТСЖ. Ни в одном вузе страны не готовят руководящие кадры для УК. Очень большая проблема с поиском главного инженера, с электронщиками, а на домах сейчас устанавливается все больше автоматики и цифровой техники. Дефицит опытных слесарей и сантехников.

Есть еще один немаловажный нюанс. Те, кто рвутся в управление жилым домом, очень быстро в этом разочаровываются. Да, у тебя на руках появляются деньги, соблазны и т.д., но одновременно возникает отчетность, выплата налогов, проверки со стороны ресурсоснабжающих организаций, жилищной инспекции, прокуратуры, следственного комитета. Вот эта постоянная нервотрепка очень быстро отсеивает желающих поруководить УК и ТСЖ или приводит их в места не столь отдаленные.

Ответственно заявляю, что управление жилищным фондом — это обычный бизнес, в котором нужно много и кропотливо работать. Тут давно нет заоблачной доходности, в том числе из-за постепенной цифровизации процессов управления. Вот и получается, что проще возглавить этот процесс и курировать его, чем разгребать чужие ошибки и жалобы жильцов в построенных тобой домах.

— Застройщику, следуя вашей логике, нужно зацикливать на себе и другие процессы, связанные с построенными им домами, их продажу, например. У вас в группе есть собственное агентство недвижимости?

— Да, это предусмотрено нашей бизнес-моделью. Наша компания занимается расселением ветхого и аварийного жилья. Эта тема подразумевает работу с жителями бараков, которым мы предлагаем варианты: переселение в наши новостройки или подбор жилья из имеющихся на рынке вариантов через договор мены, что подразумевает и работу со вторичным рынком. Здесь нужны определенные компетенции, в том числе юридические, которые нецелесообразно объединять в обычном отделе продаж. Именно поэтому мы разделили подразделения внутри группы: отдел продаж занимается только нашими новостройками, а агентство недвижимости SKY City — расселением бараков, подбором квартир на замену, а также работает на свободном рынке со сторонними клиентами, застройщиками и т.д. Это дает нам интересные конкурентные преимущества. В таком формате агентство недвижимости у нас сейчас работает в Новосибирске и Краснодаре. Планировали до конца 2020 года открыть подразделение в Санкт-Петербурге, но коронавирус скорректировал планы.

— В состав вашей группы входит и завод по производству лифтов. Это тоже дает вам конкурентные преимущества?

— Безусловно. Лифты сегодня — часть высоких технологий в жилищном строительстве. В нашей стране их производство благополучно порушили и только сейчас начинают возрождать предприятия. Мы же все это время внедряли в производство новые технологии, изучали спрос и тенденции на международных рынках. Вы не поверите, но даже в 2020 году есть застройщики, которые приходят к нам и пытаются заказать четырехместные «пассажирские» лифты на 25-этажный дом. О чем вы говорите?! Какие четырехместные?! Вы зайдите в этот лифт в одежде и с сумками! Вдвоем поместитесь?! К сожалению, часть российских застройщиков до сих пор даже не стремится изучить мировой опыт проектировщиков, они не любят своих покупателей, пытаясь экономить на мелочах. При этом разница между четырех- и шестиместным лифтом составляет всего 50 тысяч рублей! При стоимости дома в 400-300 млн! Кстати, российские грузопассажирские лифты во всем мире называют санитарными, так как в первую очередь они предназначены для перевозки носилок с больными. Во время коронавируса эта тема обрела новую актуальность. Особенно для застройщиков, поскупившихся на установку нормальных лифтовых кабин и сэкономивших на площади лестничных переходов.

Кстати, с 2021 года мы (первыми в стране!) переходим на мировые стандарты по установке лифтовых кабин — квадратные. Это требование тоже обусловлено коронавирусом. У таких лифтов открывается вся боковая створка, что обеспечивает спокойный и более быстрый выход граждан, скорость его движения увеличивается, время нахождения граждан в лифте снижается, то есть риски заражения сокращаются. Плюс, напомню, все лифтовые кабины с весны 2020 года мы оснащаем обеззараживателями воздуха.

За счет новых разработок, которые мы внедряем в свою продукцию, недавно дополнительно увеличили скорость движения наших лифтов — до 1,75 метров в секунду. И эта работа по совершенствованию технологий ведется у нас постоянно. Мы не только внедряем их в свою продукцию, но и изучаем новые направления их использования как в наших домах, так и в целом на рынке. Например, те же обеззараживатели воздуха планируем выводить в продажу как самостоятельный продукт.

— Ранее в одном из интервью вы говорили о планах по развитию медицинского/аптечного бизнеса? На какой стадии сейчас находится реализация этого проекта? И как он, кстати, вписывается в вашу бизнес-модель?

— Наша бизнес-модель предусматривает создание максимально комфортной среды для жителей, заезжающих в наши дома. Так что с аптекой мы вполне в нее вписываемся.

История возникновения этого проекта довольно интересна. В наши квартиры заезжают много молодых семей, у которых, как оказалось, дома нет никаких лекарств первой необходимости. Когда мы это осознали, то собрали аптечки со стратегическим запасом: бинтами, перекисью, зеленкой, сердечными и т.д. — и укомплектовали ими консьержей. «Первая помощь» оказалась востребована, поэтому мы стали развивать тему дальше.

Недавно мы получили лицензию и открыли первую аптеку в ЖК Red Fox. Этот проект мы будем развивать под брендом SKY Pharma. У нас очень много партнеров в Китае, которые занимаются производством качественного медицинского оборудования. Планируем поставлять его в наши аптеки, плюс продажа лекарственных препаратов. В ближайшее время в Новосибирске откроем еще две аптеки, в перспективе планируем развиваться по всему городу. Кроме того, мы открыли аптеку в нашем краснодарском проекте — ЖК «КубаньSKY», планируем выйти с этим проектом в Санкт-Петербург. Сейчас завершаем соответствующие переговоры.

Кстати, недавно мы запустили еще один медицинский проект. Наша управляющая компания заключила договор с дочерней компанией Сбербанка, предлагающей услуги телемедицины. Так что сейчас жители наших ЖК могут пообщаться с врачом дистанционно. В нынешней пандемийной ситуации это очень важно. Через онлайн-канал врач может дать консультацию, скорректировать лечение и просто успокоить человека, снять его страхи.

На мой взгляд, телемедицина тоже вписывается в нашу концепцию и бизнес-модель — создание максимально комфортной и удобной среды для жителей.