В Новосибирске спрос на курьеров вырос почти в 2,5 раза

Специальность курьера вновь стала востребованной как у работодателей, так и у соискателей в Новосибирске, выяснил аналитический центр Авито Работы. За год (по сравнению с октябрем-ноябрем 2019) количество вакансий курьеров в городе выросло на 249%. Бурный рост предложения в этой сфере не останавливается – по сравнению с мартом-апрелем 2020 года он составил 193%.

Спрос на вакансии в Новосибирске вырос по сравнению с прошлым годом на 114%. При этом, 10% этого роста пришлось на период с марта по ноябрь 2020 года.

— По стране ситуация аналогичная: за год (по сравнению с октябрем-ноябрем 2019) количество вакансий курьеров выросло на 170%, по сравнению с мартом-апрелем 2020 года он составил 209% – осенью курьеры стали втрое более востребованы у работодателей, чем весной, — констатируют эксперты.

Спрос же на вакансии по России вырос по сравнению с прошлым годом на 87%. На период с марта по ноябрь 2020 пришлось 12% этого роста. Иными словами, интерес соискателей сейчас ниже, чем количество предложений от работодателей.

— Это происходит по нескольким причинам. В холодное время года традиционно наблюдается сезонный спад интереса к работе курьером, а студенты, обычно охотно откликающиеся на такие вакансии, заняты учёбой. На динамику влияет и отток мигрантов, чьи места россияне не спешат занимать. Медленному росту интереса способствует и то, что во время весеннего карантина работодатели были готовы платить больше, — говорится в сообщении Авито Работа.

Отмечается, что по сравнению с весной текущего года медианная зарплата курьеров снизилась на 16%. Тем не менее, по сравнению с прошлой осенью она выросла на 5% до 42 000 рублей.

— На медленный рост или даже снижение интереса соискателей к вакансиям в ряде крупнейших городов влияют многие факторы. Это и сезонность, и наличие альтернатив на рынке, и нежелание большинства наших соотечественников работать на «мигрантских» позициях без крайней нужды. Тем не менее, многие работодатели и соискатели пересмотрели свои взгляды на курьерскую работу. Первые понимают, как важно наладить доставку своей продукции в случае второго локдауна, вторые понимают, что это может стать неплохой подработкой в непростые времена, — говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Эксперты выяснили, что 19% вакансий курьеров приходятся на Москву, где медианная зарплата достигает 60 000 рублей. Еще 7% рабочих мест сконцентрированы в Санкт-Петербурге, где курьер может заработать до 50 000 рублей в месяц. В Новосибирске медианная зарплата курьера составляет 44 000 рублей. В обоих мегаполисах медианная зарплата не изменилась по сравнению с весной. Еще около 30% вакансий приходятся на 21 крупнейший город России.

В тройку городов с самым большим спросом на курьеров с марта 2020 года вошли Омск (+434% к количеству вакансий), Красноярск (+378%) и Барнаул (+344%). В разных городах большой разброс зарплат: так, в ижевские, саратовские или тольяттинские курьеры в месяц могут заработать 25 000 рублей, тогда как в петербургские или в казанские — вдвое больше.

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