Глава Краснообска перебрался в Искитим

Новый глава администрации Искитимского района Юрий Саблин вступил в должность. Решение о его утверждении было принято сессией районного совета в конце апреля. Об это сообщает официальное издание Искитимского района «Весь Искитим». По информации Искитимского районного совета, на эту должность претендовали 9 кандидатов, однако двое выбыли из «гонки».

— Андрей Никулин, избранный 22 апреля главой Совхозного сельсовета, снял свою кандидатуру, а Александр Трушакин из-за установленных ограничений избирательного права, предусмотренных федеральным законодательством, зарегистрирован не был, — сообщается на сайте районного совета. — В итоге победителями конкурса стали Олег Зезюля, Андрей Рындин и Юрий Саблин. Их имена были представлены для голосования на внеочередной сессии Совета депутатов Искитимского района. Каждый из претендентов на пост руководителя района ознакомил депутатов со своими программами. Вопросов к кандидатам не возникло. В ходе открытого голосования 32 депутата из 33-х присутствовавших на сессии одобрили кандидатуру Юрия Саблина, один воздержался.

До назначения Юрия Саблин возглавлял Краснообск. Сейчас обязанности главы поселка исполняет первый заместитель Татьяна Эссауленко.

Напомним, в отношении предшественника Саблина Олега Лагоды в конце 2020 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чиновник был помещён под домашний арест.

— По версии следствия, у главы, осведомленного о наличии на территории района участка площадью 175 тысяч кв.м. на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, возник умысел на отчуждение участка, относящегося к землям федерального значения, в пользу третьих лиц, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. — Глава подписал постановление о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». На основании постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. Цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом участок находился в зоне рекреационного назначения.

Юрий Саблин родился в 1967 году в с. Верх Мильтюши Черепановского района Новосибирской области. В 1991 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Работал на опытном заводе СибНИИМЭСХ инженером-технологом, на АТП СО РАСХН, на предприятиях промышленного комплекса на руководящих должностях. С 2010 года — глава рабочего поселка Краснообска. Состоит в партии «Единая Россия».