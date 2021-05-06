Ресторатор Хенрик Винтер планирует выйти в Новосибирск с двумя проектами

— Сегодня наши рестораны с итальянской концепцией «Остерия Марио» и грузинские бистро «Швили» открыты в четырех городах России: Москва, Казань, Тольятти и Якутск. — В Якутии мы открылись в сентябре прошлого года. Это очень сложный город, но наша концепция там хорошо работает. Следующим приоритетом для нашей компании является Новосибирск, — сообщил в интервью Infopro54 сооснователь ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер.

На данный момент холдинг представлен более чем 30 заведениями в Москве, Казани, Тольятти и Якутске. Помимо «Остерии Марио» и бистро «Швили», в холдинг входят рестораны Bar BQ Cafe, кофейни ZEST и бистро Pizzeria Mariо.

— Рестораны «Остерия Марио» и бистро «Швили» — наши стратегические концепции с отточенными бизнес-моделями, четкими стратегиями развития, поэтому именно с этими брендами мы планируем выйти на ресторанный рынок Новосибирска, — пояснил предприниматель. — Бренд Bar BQ Cafe более сложен для масштабирования, поэтому эту концепцию мы, возможно, будем продвигать позже.

По словам собеседника Infopro54, сейчас он рассматривает две модели выхода в Новосибирск. Во-первых, через партнера-франчайзи, во-вторых, с привлечением инвестора.

— У нас хорошо отработаны обе модели, и они используются в разных городах нашего присутствия. Выбор зависит от того, сможем ли мы найти партнеров, которые подходят нам по духу, будут вкладывать душу в проект, заниматься его развитием. Если да, то мы будем готовы предоставить франшизу, обучить всем тонкостям ведения нашего бизнеса. Станем оказывать постоянную поддержку в дальнейшем, — поясняет господин Винтер. — С другой стороны, в последнее время интерес к ресторанному рынку проявляют частные инвесторы, которые хотят просто вложить свои деньги в проект и получать доход. В такой ситуации проектом будет полностью управлять наша команда. На какой в итоге модели мы остановимся в Новосибирске — будет зависеть от партнеров.

Предприниматель рассчитывает, что сможет найти франчайзи или инвестора в Новосибирске в ближайшее время. После заключения контракта через 2-6 месяцев рестораны холдинга «Тигрус» уже откроют свои двери для посетителей.

— Мы внимательно изучаем ресторанный рынок регионов, на которые планируем выходить. В Новосибирске он очень конкурентный и сложный, но я уверен, что наша концепция — высокое качество по доступным ценам и безупречное обслуживание — будет востребована в вашем городе, — говорит Хенрик Винтер. — Мы работаем в сегменте casual dining. Это сочетание демократичной ценовой политики и высокого уровня сервиса и качества блюд. В городах присутствия стоимость бизнес-ланча в «Остерии Марио» и бистро «Швили» варьируется от 410 до 700 рублей на человека. Средний чек на стол — 1,7-1,9 тысячи, в вечернее время больше, так как там предлагается более широкий ассортимент и винная карта.

Собеседник Infopro54 не исключил, что рестораны в Новосибирске будут использовать продукты местных производителей. При этом он отметил, что для достижения привычного качества компания может задействовать и уже отработанные логистические цепочки. В частности, в Якутии этот процесс удалось выстроить безупречно.

— Качество — это самое главное в ресторанах нашего холдинга. Во всем: в обслуживании, в декоре, в атмосфере, в качестве блюд. И ни одной из этих составляющих мы не будем жертвовать, — поясняет Хенрик Винтер. — Я понимаю, что в Новосибирске нам придется очень много поработать с кадровой политикой: дефицит сотрудников в сфере HoReCa — это действительно огромная проблема. Но культура компании позволяет сформировать команду, глубоко вовлеченную в процесс. У нас в холдинге хорошо отлажена система обучения персонала, есть понимание, что мы хотим получить на выходе, так что, уверен, у нас получится закрыть вопрос с кадрами.

Кстати, собеседник редакции отметил, что в Новосибирске он намерен активно участвовать не только в развитии ресторанного рынка, но и в реализации экологических проектов. Хенрик Винтер рассказал, что холдинг реализует ряд инициатив, направленных на сохранение окружающей среды и живой природы. Сейчас «Тигрус» является первым ресторанным холдингом в России с нулевым углеродным балансом.

— В конце 2015 года мы приняли решение сосредоточиться на поддержке проектов по сохранению амурского тигра. Мы стали помогать Анюйскому национальному парку в Хабаровском крае, где обитает самая северная в мире группировка тигров. Для развития природоохранных проектов в 2018 году при холдинге был создан благотворительный фонд «Тигрус», — рассказывает ресторатор.

Успехи в «тигрином» проекте и продвижение брендов на Дальний Восток сподвигло холдинг изменить природоохранную миссию благотворительного фонда. Теперь она звучит так: «сохранение природных экосистем Сибири и Дальнего Востока для спасения редких и исчезающих видов мировой фауны».

— Когда мы открыли рестораны в Якутии, то запустили в регионе программу по защите популяции белого медведя в арктических районах. Там есть новый заповедник «Медвежьи острова», с которым мы уже несколько лет сотрудничаем. В Якутии у нас хорошие партнерские отношения с Министерством охраны природы, с ним мы подписали соглашение о сотрудничестве. Наш новый ресторан находится в самом центре Якутска, и мы предложили нашим партнерам использовать его как площадку для экологических праздников и мероприятий, мы это делаем в Москве, — отметил предприниматель. — Когда я был в Якутске в феврале, то устроил в ресторане встречу с ведущими блогерами и СМИ города. Было очень интересно, много актуальных вопросов о принципах работы ресторанов и наших экологических проектах. В нашей компании есть сотрудник — известный эколог Виктор Никифоров, который курирует благотворительные проекты в сфере охраны природы. Когда мы придем в Новосибирск, то тоже будем изучать актуальные для вашего региона темы и проекты. Это тоже часть нашей бизнес-модели, работающей по всей России.

Хенрик Винтер родился в США, жил в Дании и Франции, уже более 30 лет развивает ресторанный бизнес в России. В течение 17 лет возглавлял операционную деятельность (старший вице-президент) компании «Росинтер Ресторантс», под его управлением были открыты более 380 ресторанов. В 2005 вместе с супругой Юлией Винтер создал свой ресторанный холдинг «Тигрус». В этом году Хенрик решил значительно расширить географию природоохранных проектов. После Якутии благотворительный фонд холдинга начинает работу в Камчатском крае. Его партнером в регионе выступает администрация природного заповедника «Кроноцкий».