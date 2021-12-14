Рекламодателям

Global Finance признал ВТБ лидером по торговому финансированию в России и на развивающихся рынках

  • 14/12/2021, 11:26
Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance.

Новости компанийАвторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.

Поддержка клиентов с помощью полного спектра продуктов торгового и экспортного финансирования является одним из приоритетов банка. В 2021 году наблюдался повышенный интерес к решениям в области финансирования экспорта со стороны компаний на развивающихся рынках. В свою очередь, команда банка активно работала над индивидуальными и инновационными решениями для клиентов, реализовав свыше 500 сделок с контрагентами из более чем 45 стран.

ВТБ показал значительный рост объема поддержки как российского экспорта, так и финансирования торговых операций клиентов из стран СНГ. Кроме того, благодаря глобальному присутствию Группы, удалось реализовать ряд уникальных для российской банковской группы сделок, в том числе с участием международных экспортно-кредитных агентств — немецкого Euler Hermes и китайского SINOSURE.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО), отметил:

«За прошедший год команда торгового и экспортного финансирования проделала большую работу по расширению линейки продуктов и услуг торгового и экспортного финансирования, поиску оптимальных для наших клиентов решений и их эффективной реализации. Это позволило ВТБ не только сохранить позиции лучшего банка в этом направлении в России, но и стать лидером на развивающихся рынках. Рад, что деятельность ВТБ вновь отмечена международным экспертным сообществом, и уверен, что профессионализм и экспертиза нашей команды позволят продолжить поддержку клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях».

Банк ВТБ предоставляет продукты и услуги торгового и экспортного финансирования не только на рынке РФ, но также в СНГ, Азии и Европе. Группа ВТБ за счет своего глобального присутствия обеспечивает всестороннюю поддержку российского экспорта, в том числе путем финансирования зарубежных партнеров российских клиентов, широкого спектра кредитных продуктов и операций документарного бизнеса.

372

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса ВТБ


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

09/12/2021, 11:12

Актуальный разговор

Интервью

В рамках закона: как потребителю финансовых услуг отстаивать свои права

Все материалы
Лента новостей

Экс-начальник отдела регионального Минсоцразвития предстанет перед судом за халатность

14/12/2021, 12:41

Область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году

14/12/2021, 12:37

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

14/12/2021, 12:00

На проектирование Южного транзита потребуются около 800 млн рублей

14/12/2021, 11:30
Популярное

В каких случаях наследство может «обнулиться»

14/12/2021, 11:31

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

14/12/2021, 11:09

Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

13/12/2021, 11:40

Экономисты предупреждают о росте цен на продукты для новогоднего стола

13/12/2021, 11:37

Госдума и Минтранс перенесут рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте

13/12/2021, 10:04

Высокий холестерин – как он влияет на организм и как стабилизировать его показатели?

10/12/2021, 17:39

Каждый третий родитель собирается проверить наличие QR-кода у Деда Мороза

10/12/2021, 10:03
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Янис Кайшев: О том, что меня действительно вдохновляет
8/12/21, 12:01

Новости компаний

Голосовой ассистент ВТБ стал победителем Национальной банковской премии-2021

14/12/2021, 11:23

Евгений Абузов возглавил Комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков

14/12/2021, 10:19

Виртуальная АТС «Ростелекома» за один рубль

14/12/2021, 10:15

В Новосибирске состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

14/12/2021, 09:22

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году

На проектирование Южного транзита потребуются около 800 млн рублей

Работодатели не знают, какие кадры готовят в Новосибирской области

QR-коды введут для посещения салонов красоты и SPA

Оборот малых предприятий в Новосибирской области вырос на 21%

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирской области

Область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Общество

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

В Новосибирске прошел форум «Умные инвестиции»

Кафе и рестораны в аэропорту Толмачево снизили цены

Как купить безопасный салют в Новосибирске?

Новосибирцы показали самый высокий уровень эмоционального выгорания среди россиян

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска