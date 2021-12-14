На проектирование Южного транзита потребуются около 800 млн рублей

— По Южному транзиту ТУАД заказал работы по обоснованию инвестиций. Эта работа закончена, на обоснование получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Буквально на днях губернатор принял решение о начале проектирования объекта. Думаю, что это займет года 2. После завершения этой работы мы будем определять механизмы финансирования объекта, — сообщил на пресс-конференции министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Он уточнил, что проектирование объекта будет идти за счет областного бюджета. Ориентировочная стоимость проектных работ составит около 800 млн рублей.
— Расчет стартовой цены (на торги по выбору проектировщика) еще не проводился, поэтому окончательно цена будет понятна на момент объявления торгов, — добавил министр.
56 млрд. Ранее также сообщалось, что на строительство Южного транзита регион рассчитывает привлечь инфраструктурные кредиты.
На Международном форуме «Транспорт России» в середине ноября глава Новосибирской области Андрей Травников презентовал проект Южного транзита.
— Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, — отмечал Травников.
Первый этап Южного транзита уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.
Расчетный срок строительства — 8 лет (по 2 года на каждый этап).
В 2018 году сообщалось, что на проектно-сметную документацию по Юго-западному транзиту региону необходимы около 600 млн рублей.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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