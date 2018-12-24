Год расцвета

В 2018 году ГК «Расцветай» укрепила свои позиции на рынке недвижимости Новосибирска и зарекомендовала себя как надежный застройщик, досрочно выполняющий обязательства перед клиентами и партнерами.

В настоящее время компания возводит сразу четыре жилых объекта. В процессе реализации проекты «Дом на Березовой роще» и «Дом на Лежена». В 2018 году началось возведение жилых комплексов «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса».

На сегодняшний день в ЖК «Расцветай на Гоголя» уже строится четвертый этаж, а на объекте у площади Маркса заканчиваются работы по разработке котлована и вывозу грунта и начата массовая заливка свай. Эти дома застройщик планирует сдать раньше заявленных сроков. В уходящем году в фазе активного строительства у компании находятся около 100 000 квадратных метров жилья.

«Место с правильной энергетикой» — вот концептуальная особенность жилых объектов ГК «Расцветай». Компания продумывает все до мелочей, чтобы новоселы могли получать удовольствие от жизни, постоянно совершенствоваться и развиваться. Вот лишь малая толика деталей, которые следует подчеркнуть: удобная локация, огражденная и круглосуточная охраняемая территория, детские площадками с прорезиненным покрытием.

Помимо того, что группа компаний «Расцветай» предлагает горожанам современное и качественное жилье, застройщик проявляет лояльность к клиентам и предлагает комфортные варианты приобретения квартиры: беспроцентную рассрочку, отсрочку платежа, выгодные программы ипотеки от ВТБ и Сбербанка. Для желающих приобрести квартиру ВТБ предлагает следующие условия: первичный взнос от 15% цены квартиры; процентная ставка — от 9,5%. В свою очередь, в Сбербанке первый взнос составляет не менее 15%, процентная ставка — от 9,5 до 9,8%, действует услуга «Быстрый расчет». Оба банка предлагают возможность электронной регистрации и оформление ипотеки с минимальным пакетом документов.

В наступающем 2019 году ГК «Расцветай» не планирует останавливаться на достигнутом. Компания имеет четкие цели и стратегию дальнейшего развития и совершенствования. Основные приоритеты на будущий год — увеличение темпов строительства и возведение новых жилых комплексов комфорт-класса. В связи с чем знаковым событием для ГК «Расцветай» в 2018 году стало приобретение земельного участка в центре Новосибирска площадью 8,8 га, на котором в скором времени планируется начать строительство жилого объекта с улучшенной инфраструктурой. Сейчас ведется активная работа по разработке дизайн-проекта благоустройства комплекса, в котором учитываются все текущие требования покупателей и современные тренды строительного рынка. На территории будущего ЖК предусмотрен подземный паркинг, круглосуточная служба охраны, прогулочные аллеи, тротуары, детские городки и модные workout-площадки.

ГК «Расцветай» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть 2019 подарит нашим коллегам и партнерам реализацию новых успешных проектов, расцвет бизнеса и как можно больше позитивных событий, а всем новосибирцам — уютную домашнюю атмосферу, ежедневно вдохновляющую на важные дела и поступки!

A тем временем в истории группы компаний «Расцветай» начинается новая глава — 2019 год, когда в разных точках Новосибирска с удобной транспортной инфраструктурой будут возведены новые жилые комплексы комфорт-класса, отвечающие требованиям даже самых взыскательных жителей современного мегаполиса!

Подробности можно узнать по телефону:

8 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

жк-на-маркса.рф.

гоголя.рф

Проектная декларация на сайте: гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Сибирское сияние». Проектная декларация на сайте лежена.рф.

Застройщик: ООО «Дом на Березовой роще». Проектная декларация на сайте дом-на-березовой-роще.рф.

Фото: предоставлены ГК «Расцветай»