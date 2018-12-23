 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

ВТБ планирует внедрить мультиканальную модель обслуживания малого и среднего бизнеса

  • 23/12/2018, 09:00

Банк ВТБ анонсировал  внедрение  новой мультиканальной модели продаж субъектам малого и среднего предпринимательства.

Об этом в интервью ИА «Прайм» рассказал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.  Программа представляет комбинацию элементов традиционной и цифровой бизнес-модели. По мнению Руслана Еременко, основная масса и объем бизнеса по-прежнему ведется через сеть точек продаж банка. В ПАО «Банк ВТБ» одна из самых широких сетей обслуживания клиентов в стране и банк не планирует от нее отказываться, но  в то же время сосредоточит свое внимание на развитии дистанционных каналов за счет улучшенного колл-центра, онлайн-продаж, а также развития партнерских и агентских программ. Как отметил топ-менеджер ВТБ, в перспективе  2-3 лет банк ориентируется на продажи в онлайн-каналах порядка 30%.

Ссылка на интервью.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Новосибирцы стали победителями XIII танцевального фестиваля Dance X-Motion

21/12/2018, 11:35
В этом году темой самого ожидаемого танцевального события года в сети X-Fit стал театр.

«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

21/12/2018, 10:56
Объем инвестиций составил около 650 млн. рублей.

«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

21/12/2018, 10:52
Они опубликованы на сайте регоператора.

Актуальный разговор

Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

Все материалы
Новости

«ТВЭЛ» подводит промежуточные итоги реализации дорожной карты

21/12/2018, 18:26

В 2018 году энергетики СГК подключили к теплу более 80 новых объектов

21/12/2018, 17:50

Рынок каско в 2018 году впервые покажет рост после нескольких лет падения

21/12/2018, 14:39

24 декабря Новосибирск с рабочей поездкой посетит Министр спорта РФ Павел Колобков

21/12/2018, 14:02

Новосибирская область улучшила свой результат в Национальном туристическом рейтинге

21/12/2018, 13:01

Новосибирцы стали победителями XIII танцевального фестиваля Dance X-Motion

21/12/2018, 11:35

«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

21/12/2018, 10:56

«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

21/12/2018, 10:52

Остатки распроданы. Таких рекордов больше не будет

21/12/2018, 10:00

ЖК «Расцветай на Маркса» аккредитован ВТБ банком

21/12/2018, 09:13

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×