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Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

  • 07/03/2023, 14:33
Русфонд
Необходимо собрать — 382 954 рубля.

Марк Азза родился недоношенным, весил чуть больше килограмма, перенес гипоксию – кислородное голодание. Попал сразу в реанимацию и три месяца дышал через аппарат искусственной вентиляции легких.

— Он постоянно нуждается в ежедневных ингаляциях для поддержания работы легких. Сын отстает в физическом развитии: не ползает, не стоит, не шагает. Реабилитация, которую нам предлагали в поликлинике бесплатно, не помогла, — рассказывает мама Марка Альбина Азза.

По словам невролога новосибирского Центра семейной медицины, ребенок не безнадежный и у него есть все шансы не просто научиться сидеть и ползать, а даже ходить самостоятельно!

— У Марка врожденное поражение нервной системы, тяжелые двигательные нарушения. Но мы отмечаем у мальчика высокий реабилитационный потенциал. Ему требуется восстановительное лечение по индивидуальной программе, нужно выработать новые двигательные навыки, улучшить координацию движений, научить мальчика стоять и ходить с опорой, — сообщила Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 382 954 рубля. Семья Марка не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам нужно обязательно продолжить реабилитацию, но денег на нее нет. У нас двое детей, а работает только муж, много средств уходит на бесконечное лечение Марка, мы оказались в нелегкой финансовой ситуации. Просим у вас помощи! — просит Альбина.

Помочь Марку можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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