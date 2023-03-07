Рекламодателям

Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший автобус

  • 07/03/2023, 13:39
Автор:
Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший автобус
Суд принял такое решение по результатам рассмотрения жалобы жителя Наро-Фоминска.

Верховный суд России постановил, что граждане могут требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус, пишет «Сноб» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

По данным дела, в подмосковном Наро-Фоминске из-за задержки автобуса мужчина чуть не опоздал на поезд. Чтобы все-таки приехать вовремя, ему пришлось добираться на маршрутке с пересадкой на электричку.

В связи с этим он обратился в суд и потребовал пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако до того, как дело было передано в Верховный суд России, истцу отказывали в рассмотрении жалобы. В настоящее время решения всех нижестоящих судов отменены, а дело рассматривают снова.

— У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний, — заключили в суде, а также добавили, что перевозчик не имеет права отменять назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или менять расписание движения без предварительного согласования.

Ранее редакция сообщала, что российский Верховный суд позволил не взыскивать убытки за продажу недорогих подделок.

Фото: freepik.com

487

Рубрики : Общество Транспорт Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : общественный транспорт компенсация морального вреда Верховный суд


Спецоперация на Украине

В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09
Русфонд

Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 382 954 рубля.
Читать статью >>
Заксобрание НСО

Кто проголосовал за отмену выборов мэра Новосибирска?

Стали известны поимённые результаты голосования по скандальному вопросу.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья

За месяц в регионе введено 35 новых объектов.
Читать статью >>
конкурсное производство в Экологии-Новосибирск

«Экология – Новосибирск» вышла на конкурсное производство

Имущество экс-регоператора будут выставлять на торги.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

«Томская генерация» объявила аукцион на техническое перевооружение ГРЭС-2

07/03/2023, 15:57

Первые весенние цветы в эти дни появились на улицах Багана, Купино и Карасука

07/03/2023, 15:12

Главу дирекции автодорог Иркутской области задержали за превышение полномочий

07/03/2023, 15:09

Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

07/03/2023, 14:33
Популярное

Как рассчитать декретные в 2023 году

07/03/2023, 10:54

Две стороны медали: чем рискуют победители лотерей?

06/03/2023, 16:15

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00
Новости компаний

ВТБ увеличил портфель рублевых депозитов на 6% с начала года

07/03/2023, 14:56

ВТБ открыл новый сезон Школы управления рисками

07/03/2023, 11:46

Страховка защитит вашу карту от мошеннических действий

06/03/2023, 17:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска