Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший автобус

Верховный суд России постановил, что граждане могут требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус, пишет «Сноб» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

По данным дела, в подмосковном Наро-Фоминске из-за задержки автобуса мужчина чуть не опоздал на поезд. Чтобы все-таки приехать вовремя, ему пришлось добираться на маршрутке с пересадкой на электричку.

В связи с этим он обратился в суд и потребовал пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако до того, как дело было передано в Верховный суд России, истцу отказывали в рассмотрении жалобы. В настоящее время решения всех нижестоящих судов отменены, а дело рассматривают снова.

— У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний, — заключили в суде, а также добавили, что перевозчик не имеет права отменять назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или менять расписание движения без предварительного согласования.

Ранее редакция сообщала, что российский Верховный суд позволил не взыскивать убытки за продажу недорогих подделок.

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