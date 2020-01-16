Годовой отпуск тепловой энергии ТЭЦ Новосибирской области снизился почти на 6%

По итогам 2019 года отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных в эксплуатации СГК составил 13,7 млн Гкал против 14,5 млн Гкал в прошлом году. Отпуск снизился на 858,5 тысяч Гкал или на 5,9%, сообщили в пресс-службе СГК.

По словам директора Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова, объем отпуска тепловой энергии от ТЭЦ определяют в основном погодные условия.

— Если в ноябре [среднемесячная] температура соответствовала ноябрю 2018 года, то декабрь, как мы все ощутили, был существенно теплее прошлогоднего, — отметил он.

По данным Запсибгидромета, в Новосибирске среднемесячная температура декабря составила -9,4 градусов – это на 10,1 градусов теплее, чем в первый месяц зимы 2018 года. Чуть холоднее было в городе Куйбышеве, который снабжает теплом Барабинская ТЭЦ: -10,8 градусов.

В СГК отметили, что на производственные итоги также повлиял ранний срок завершения отопительного сезона 2018-2019 годов: в мае он составил 9 дней, против 21 дня в 2018 году.

— В плюсе по отпуску тепла только ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 (на 2 и 3,4 процентов соответственно) – прежде всего, это связано с переключениями котельных промпредприятий на централизованное теплоснабжение от этих станций, — отметили в пресс-службе.

Температура сетевой воды в трубопроводе от ТЭЦ зависит от погоды. Это определяют температурные графики отпуска тепловой энергии. Например, на ТЭЦ-5 при -10 температура теплоносителя должна быть 93 градуса, а при -20 сетевая вода прогревается до 114 градусов.

Что касается электроэнергии, по итогам года ТЭЦ Новосибирского филиала СГК выработали 11,2 млрд кВт/ч. с приростом на 245,2 млн кВтч или 2,2%.

— Производство электроэнергии регулируется системным оператором. Именно он руководит загрузкой станций, исходя из текущих потребностей Сибири и даже России в целом, – напомнил Андрей Колмаков.

В целом Сибирская генерирующая компания за 12 месяцев 2019 года выработала 45,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это значение на 1,9% ниже, чем в 2018 году. Производство тепловой энергии также не увеличилось и составило 43,5 миллиона гигакалорий, что на 5,5% меньше, чем годом ранее.

Фото: пресс-служба СГК