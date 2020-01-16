Жителям многоквартирников подняли взносы на капремонт

Комитет заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам утвердил предложенный профильным министерством регионального правительства уровень минимального взноса на капремонт имущества многоквартирных домов на 2020 год — 7,72 рубля за квадратный метр. В 2019 году эта сумма составляла 7,5 рубля.

— Мы понимали, что тариф на капремонт необходимо повышать, — комментирует председатель комитета Евгений Покровский. — Составляющими таких тарифов обычно являются повышение платы за ГСМ, строительные материалы (цемент, песок, лесоматериалы и так далее). Мы об этом молчим. Мы говорим об общих цифрах. Затраты, которые понесут предприятия при общем повышении цен на эти сопутствующие материалы, выливаются в такую цифру. Поэтому мы приняли реальную цифру на повышение тарифов по капитальному ремонту до 7,22 рубля.

В ближайшие три года тариф будет расти следующим образом. В 2020 году он увеличился на 67 копеек за квадратный метр, в 2021 году — на 31 копейку до 8,03 рубля, в 2022 году — на 32 копейки до 8,35 рубля. Такие данные привел в докладе на заседании комитета министр ЖКХ Денис Архипов. По словам министра, это позволит увеличить как количество ремонтируемых домов на 136 за три года, так и площадь ремонтируемого жилого фонда. При этом изначально минимальная сумма взноса была запланирована в размере 8,9 рубля.

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей — Это большой привет жителям области от комитета по строительству, потому что, я считаю, его заслуга, что минимальный взнос повысился не на 26%, а всего лишь в рамках законодательства, — говорит министр. — В то же время объемы вырастут. Мы знали, что «дебиторка» в Фонде (Содействия модернизации ЖКХ. — Ред.) — 1 млрд рублей, и мы дали возможность Фонду увеличить количество работников, чтобы они занимались с дебиторами и возвращали эти деньги.

По информации правительства Новосибирской области, общий план работ по капитальному ремонту на 2020 год составляет 649 многоквартирных домов (в том числе в городе Новосибирске — 544 дома) и 105 домов в районах Новосибирской области. На 65 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. Работы 2020 года уже ведутся на 74 объектах. Всего за 6 лет реализации программы капитальным ремонтом охвачены почти 2259 многоквартирных домов (17% от общего количества домов, всего в программе 12,9 тысячи дома). За весь период на эти цели были направлены около 7 млрд рублей, за 2019 год — более 2 млрд.

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