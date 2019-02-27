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Город выделит 185 млн рублей на модернизацию 10 трамваев

Аукцион пройдет в середине марта.
  • 27/02/2019, 11:06
Город выделит 185 млн рублей на модернизацию 10 трамваев

18 марта МКП «Горэлектротранспорт» города Новосибирска проведет электронный аукцион на выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 в количестве десяти штук. Информация о начале приема заявок на участие в аукционе размещена на сайте госсзакупок.

Начальная цена контракта: 185 млн рублей. Согласно документации, эта сумма включает в себя стоимость материалов, запасных частей и работ для выполнения модернизации трамвайных вагонов, НДС, иные налоги, сборы и обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а так же дополнительные затраты на доставку вагонов с производственных площадок заказчика к месту выполнения работ по модернизации, а также затраты на доставку вагонов с места выполнения работ по модернизации до производственных площадок

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Город Новосибирск».

Общий срок выполнения работ по модернизации всех десяти трамвайных вагонов — не позднее 25 декабря 2019 года.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе — 14 марта 2019 года. Дата проведения электронного аукциона —18 марта 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов

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