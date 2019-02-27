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Жена новосибирского бизнесмена приобрела МФО в Нижегородской области

Компания будет работать в сегменте займов под залог недвижимости и автотранспорта.
  • 27/02/2019, 11:21
Жена новосибирского бизнесмена приобрела МФО в Нижегородской области

Елена Седова, супруга собственника новосибирской микрофинансовой компании «Займер», приобрела нижегородскую микрокредитную компанию «Ассигнация», сообщает издание Easyfins.ru.

Отмечается, что компания сменила собственников в июле прошлого года, затем Елена Седова переименовала организацию в МКК «Дополучкино» и в октябре перерегистрировала в г. Кемерово. По данным с сайта компании, «Дополучкино» будет работать в сегменте займов под залог недвижимости и автотранспорта. На момент приобретения «Ассигнация» деятельность фактически не осуществляла. Однако совместно с нижегородской микрокредитной компанией «Финанс НН» она входила в группу организаций, работающих под брендом «Центр займов» в Нижегородской области.

Елена Седова является собственником и генеральным директором МКК «Дополучкино». Также она числится генеральным директором кемеровского ООО «УК «АСВ»», учредителем которого выступает Сергей Седов. Он же является собственником микрофинансовой компании «Займер» (торговая марка «Робот Займер», работает в сегменте дистанционных займов) и соучредителем МКК «Простоденьги» (торговая марка «Финтерра», работает в сегменте займов наличными).

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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