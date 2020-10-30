Городской снег примут 11 отвалов и снегоплавильная станция

Определены более десяти мест в Новосибирске, куда в ходе уличной уборки предстоит складировать собранный снег. Как сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции, снег будут свозить на улицы Игарскую (Калининский), Воинскую (Октябрьский), Грузинскую (Заельцовский), Полякова (Дзержинский), Бердское шоссе, Аксенова (Первомайский), Подъемную (Первомайский), перекресток Одоевского и Твардовского (Первомайский), Слюдянку (Советский), Демакова (Советский), Малыгина (Ленинский).

— Из опыта прошлой зимы мы сделали вывод о недостаточности мест временного складирования снега, — говорит мэр. — Действительно, прошлой зимой мы испытывали трудности. Снег надо вывозить не только с проезжей части, но и из дворов.

Параллельно со снегоотвалами будет работать и снегоплавильная станция на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска.

— Там сейчас принимаются специальные меры, чтобы защитить горожан от шума работ на этой площадке, — сообщил Анатолий Локоть. — Эта станция необходима, она в городе одна. У нее хорошие мощности, не использовать ее в снежные зимы мы не можем.

По словам главы города, работа станции осуществляется полностью за счет частных средств. При этом мэрия готова рассмотреть предложения бизнеса относительно создания второй станции.

— Если будут предложения, мы рассмотрим, — сообщает градоначальник. — Вопрос — где она будет располагаться? Потому что работа станции — это, прежде всего, шум. Здесь комплекс вопросов. Но, повторю, если такие предложения поступят, мы готовы их рассмотреть.

Анатолий Локоть признал, что в городе существует проблема нехватки муниципальной снегоуборочной техники. Ситуация с пандемией «съела» бюджетные средства, предназначенные для закупки новых машин. Напомним, вопрос уборки снега стал одним из обсуждаемых на октябрьской сессии горсовета Новосибирска. По информации мэрии Новосибирска, готовность к работе снегоуборочной техники составляет 85%. Минувшей ночью работали более 250 единиц техники, в дневное время — около 150 единиц.

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