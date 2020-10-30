Муниципальный автопарк «похудел» на четыре Toyota Camry

МКУ «Хозяйственное управление» продало ООО «Автомир-54» четыре автомобиля марки Toyota Camry по сниженной цене. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат горсовета Антон Бурмистров, приложив фото фрагмента документа, свидетельствующего о сделке.

— В рассылке депутатам — интересное письмо, — пишет Бурмистров. — Муниципальное предприятие продало автомобили. Цена — ниже аналогичных почти в три раза. Мы с товарищами из фракции КПРФ решили узнать, что это за машины, при необходимости взглянуть на них самим. Возможно, они реально убитые. Будем разбираться.

Как следует из документа, представленного депутатом, проданные автомобили — 2007 и 2008 годов выпуска, цена их составила от 189 до 265 тысяч рублей за штуку.

— По этой цене можно только колеса купить, — пояснил редакции владелец одной из новосибирских СТО.

То, что цены на авто оказались сильно занижены, подтверждает и сравнение с предложениями, размещенными на сайте Дром.ру, где стоимость автомобилей той же марки и тех же годов выпуска начинается от почти 600 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что муниципальный автопарк неоднократно становился предметом для критики со стороны политиков от несистемной оппозиции, по мнению которых его необходимо сократить. По информации, озвученной двумя неделями ранее мэром Новосибирска Анатолием Локтем, всего автопарк насчитывал на тот момент 415 машин. При этом градоначальник отмечал, что автопарк и так сильно сократился, по сравнению с периодом пребывания в должности мэра Новосибирска Владимира Городецкого, сам нынешний мэр сократил число лично-казенных автомобилей с трех до одного. Кроме того, как ранее сообщалось, несколько машин мэрия временно предоставляет городской поликлинике №1 для поездок врачей к пациентам на дом.

Фото pixabay.com, автор- qimono