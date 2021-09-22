Горсовет: фракция ЛДПР пополнилась независимым депутатом

Сессия горсовета Новосибирска началась с сообщения о количественном изменении фракции ЛДПР. Как сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев, в состав данной фракции вошел Ростислав Антонов, до этого работавший в текущем созыве горсовета как независимый.

— Таким образом в состав фракции ЛДПР входят 6 депутатов, — подытожил Асанцев.

Стоит напомнить, что изначально руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов являлся одним из активных основателей несистемной оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» и вместе с коалиционерами Сергеем Бойко и Светланой Каверзиной выступал в качестве спикера на пресс-конференции по поводу ее основания в марте 2020 года. Впоследствии пути Антонова и коалиции разошлись, как сообщили в комментарии Infopro54 и сам Антонов, и представители коалиции, это произошло, что называется, «по обоюдному согласию» — на базе несогласия по ряду вопросов федеральной повестки.

— Позиция людей в коалиции в рамках федеральных вопросов, все-таки имеет значение, — рассказывал Антонов. — Трещина возникла, но работали дальше и держались вместе. Но разногласия продолжались, потому что у меня есть своя достаточно устойчивая позиция по многим вопросам. Ряд членов коалиции вышел ко мне с предложением избежать внутренних конфликтов, идти двумя колоннам. Чтобы не тратить время на обсуждение позиций по поправкам в Конституцию или по присоединению Крыма, другим внешнеполитическим или федеральным вопросам, было принято совместное решение, что я выхожу из коалиции.

При этом стоит напомнить, что коалиционеры до сих пор не простили своему коллеге по горсовету Александру Мухарыцину, избранному как независимый при поддержке «Умного голосования», вступление во фракцию единороссов фактически сразу после выборов, заявляя периодически о будущем инициировании процедуры его отзыва.

В настоящее время в составе фракции ЛДПР, помимо уже упомянутого Ростислава Антонова, работают Евгений Лебедев, Ирина Беспечная, Инна Ильиных, Евгений Прохоров и Василий Стрекалов. Фракция «Единая Россия» насчитывает 27 депутатов, КПРФ — 8, еще теперь уже 9 депутатов не являются членами ни одного из депутатских объединений.