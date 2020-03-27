Горсовет Новосибирска хочет помочь пострадавшим бизнесменам

— В сложившихся условиях субъекты малого и среднего предпринимательства оказались в зоне риска, — говорится в обращении. — Миллионы предпринимателей по всей стране находятся на грани разорения. Проектом решения предлагается до урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции и на период ограничительных мер разработать механизм прямой поддержки субъектов МСП в виде компенсации их финансовых потерь, а также временного освобождения от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога, предоставления отсрочки арендной платы по договору имущества.

Напомним, что самыми уязвимыми оказались такие отрасли, как торговля, общепит, досуговая сфера, перевозки, гостиничный и ресторанный бизнес. В своём обращении депутаты предложили на разных этажах власти проанализировать финансовые возможности для такой поддержки. Скорее всего, как предполагают в горсовете Новосибирска, как минимум, муниципальный и региональный бюджеты предстоит секвестировать.

— Это прозвучало для того, чтобы финансисты мэрии Новосибирска дали какой-то прогноз с точки зрения расходования средств: понадобятся ли дополнительные ресурсы или каким-то образом необходимо перераспределять бюджет, — говорит председатель горсовета Дмитрий Асанцев, комментируя итоги сессии. — Но это нужно анализировать, пока невозможно сиюминутно ответить. Если необходимо, будем корректировать бюджет Новосибирска.

По мнению депутата Вячеслава Илюхина, список отраслей, которые могли бы претендовать на поддержку, следует дополнить строителями.

— Большинство строек ведется на кредиты, — говорит Илюхин. — Если остановить процесс, кредит никто для бизнеса не отменит. Второе — просрочка сдачи объектов. Если эти перерывы и карантины будут достаточно долгими, то мы рискуем поставить строителей в неудобное положение перед инвесторами.

В свою очередь, зампредседателя постоянной комиссии горсовета по социальной политике и образованию Сергей Сухоруков напомнил, что муниципальные учреждения также оказались «в пролёте». Это учреждения, оказывающие спортивные и культурные услуги.

— Мы говорим о поддержке субъектов малого предпринимательства, — говорит Сухоруков. — Но есть ещё и муниципальный сектор. Учреждения культуры и спорта лишились почти на 100% своей доходной базы. Страдают МКП «Горэлектротранспорт», метрополитен. Перевозки падают. Что, мы их как-то совсем забыли, поддерживая малый бизнес?

Это предложение было протокольно зафиксировано. Как сообщил в ответ депутату Дмитрий Асанцев, если с аналогичным официальным предложением к депутатскому корпусу обратится руководство исполнительной власти города, оно обязательно будет рассмотрено на следующей сессии.

По итогам обсуждения, помимо обращения, также было решено предложить губернатору создать рабочую группу для обсуждения этих и других предложений относительно поддержки предпринимательства или, если такая уже создана, включить в её состав депутатов горсовета Новосибирска.

— Если на уровне физлиц работодатели обязаны будут оплачивать больничный и начислять заработную плату, то средний и малый бизнес от этого никаким образом не застрахованы, — говорит Дмитрий Асанцев. — Поэтому сегодня мы приняли именно такие обращения. Губернатор регулярно встречается с представителями бизнеса, понимает, о чём идёт речь, и считает безусловно необходимым поддержку МСП. Такая поддержка должна быть, потому что наша экономика держится на малом и среднем бизнесе.

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