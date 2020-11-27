Госдума оставила 31 декабря рабочим днем

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря.

Напомним, проект закона предусматривал, что один из выходных дней года переносится на 31 декабря, если этот день не является выходным. Делать это предлагалось нормативным правовым актом Правительства РФ. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году должно было сохраняться в том же объеме. Однако Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что кабмин в рамках существующих полномочий уже наделен таким правом.

Отмечается, что за рассмотрение данного законопроекта проголосовал лишь 1 депутат. 101 парламентарий поддержал его отклонение, а еще двое воздержались при голосовании. Кабмин тоже представил отрицательный отзыв.

В прошлом году 31 декабря был рабочим, так как выпал на вторник. При этом власти некоторых российских регионов решили сделать 31 декабря выходным. В следующем, 2021 году 31 декабря объявлен выходным по всей стране. Постановление об этом ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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