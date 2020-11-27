Телефонные очереди в аптеки и больницы «разрулят» роботы

— В ситуации с ковидом очень слабо решается проблема коммуникативной составляющей. В аптечные сети для того, чтобы узнать о наличии и стоимости лекарств не дозвонишься: ситуация, когда ты находишь в очереди на обслуживание под номером с одним, а то и двумя нулями, уже никого не удивляет. Госпитали и вся медицина в целом работают в стрессовом режиме, записаться на прием к врачу, вызвать его на дом, получить консультацию стало очень сложной задачей. Разработок, которые могут ее решить, на рынке немного, а масштабировать контактные центры таких служб как «112» и т.д. бесконечно не возможно, — констатировал управляющий директор группы компаний iVoice Technology Андрей Заворин, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Именно поэтому ГК решила запустить корпоративную программу субсидирования учреждений здравоохранения для внедрения цифровых технологий в медицине. На сегодняшний день пиковая загрузка технологий iVoice Technology составляет до 2 млн запросов к системе в день, но Заворин заявил, что ее можно «раскачивать» дальше.

Сейчас компания предлагает субсидию от 50% до 100% от стоимости внедрения и готова установить медицинский комплекс iVoice в течение нескольких дней.

— Мы поставили перед собой цель: до нового года автоматизировать управление электронной очередью, записью к врачу, вызов врача на дом и т.д. примерно в 100 клиниках, аптеках и т.д. За два дня получили более 10 заявок из Томска, Барнаула и Башкортостана, — перечисляет он.

Заворин напомнил, что президент РФ неделю назад поставил перед регионами задачу использовать методы коммуникации с населением, снижающие нагрузку на систему здравоохранения в период пандемии. Под ее решение подходят разработки ГК. Общая сумма гранта, которую компания готова направить на автоматизацию в декабре, — 8 млн рублей, или около 80 тыс рублей на одно медучреждение.

Стоит отметить, что голосовой робот iVoice Technology уже работает не только в государственных и частных медучреждениях Новосибирска и области, но и в других регионах России.

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