Госучреждения больше не смогут закупать импортную технику

Государственные учреждения больше не смогут закупать импортные планшеты, ноутбуки, портативные компьютеры, серверы и интегральные микросхемы. Соответствующее постановление утвердило правительство России, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

— В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, — сообщается на сайте министерства.

Отмечается также, что нельзя будет закупать коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковую аппаратуру, мониторы, навигационную и измерительную аппаратуру, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочую электронику.

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак назвал принятие постановления логическим продолжением принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг РФ.

— Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники, — заявил он.

По информации «Известий», ранее, 30 июня, в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что спрос на произведенную в России электронную продукцию растет во всех отраслях.

Там отметили, что вице-премьер провел совещание с Общественным экспертным советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. В ходе совещания цифровые проекты, подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики, рассмотрели представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета.