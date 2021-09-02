Вакцину «ЭпиВакКорона» выпускать больше не будут

В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н» против COVID-19. Разработал ее новосибирский ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. От предшественницы новинку отличает лишь технология изготовления, позволяющая произвести больше доз и увеличить охват населения прививками.

На Восточном экономическом форуме, который проходит со 2 по 4 сентября в городе Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, замдиректора центра Татьяна Непомнящих рассказала о дальнейшей судьбе обеих вакцин. По ее словам сейчас, «Вектор» планирует полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н».

— «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается — сказала Непомнящих.

В настоящее время производством «ЭпиВакКороны-Н» занимаются заводы ООО «Вектор-БиАльгам» (Новосибирск) и ООО «Герофарм» (Санкт-Петербург). Директор «Герофарма» Петр Родионов ранее также сообщал, что со следующего года подмосковное предприятие компании полностью перейдет на выпуск обновленной вакцины. Причем пептиды для нее будут изготавливаться уже биотехнологическим, а не синтетическим методом.

Отметим, что «Вектор» в 2022 году также планирует запустить производство вакцин от COVID-19 в виде капель для носа. Об этом во время прямой трансляции на сайте Российского общества «Знание», сообщал гендиректор центра Ринат Максютов. Кроме «Вектора» над вакциной в виде капель работает НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Сотрудники этого центра планируют выйти на клинические испытания препарата в начале 2022 года.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 1 сентября в регионе был зарегистрирован 171 новый случай коронавируса. 96 пациентов выздоровели за сутки. Скончались еще 10 пациентов. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 2667 человек. В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на 1 сентября на госпитализации находятся 2054 пациента, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации — 168 человек, на ИВЛ – 13 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2372047 тестов на коронавирус.