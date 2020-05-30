Готовимся к праздникам заблаговременно: покупаем искусственную елку

А если выбирать в интернет-магазине, и того проще — можно спокойно сравнить разные варианты и, не выходя из дома, сделать инвестицию в будущие праздники. Посмотрите ассортимент и выбирайте искусственную елку в интернет-магазине Winner Light по ссылке https://winner-light.ru/catalog/elki-dizaynerskie/ — мы подскажем, как это сделать. По ссылке вы найдете ассортимент дизайнерских елок для офиса, дома или магазина.

Как выбрать искусственную елку?

В первую очередь при покупке стоит узнать, из чего сделана елка. Одним из самых распространенных материалов для этих изделий является ПВХ — ели из него прочные, безопасны для детей, просты в эксплуатации и служат годами. Праздничное дерево также изготовляют из лески — такие изделия выглядят пушистыми и нарядными, в основном напоминают натуральную сосну. Есть также литые елки, это самый дорогой вариант, который больше всего похож на живое дерево. Все эти варианты достойны внимания, но покупая, убедитесь, что изделие огнеупорное, не имеет резкого запаха, обработано стойким к выгоранию красителем.

Для создания гармоничного новогоднего дизайна нужно выбрать ель, что подходит помещению по размеру. Для комнат площадью до 20 кв.м. выбирают деревья высотой до 1,5 м, для комнат площадью более 30 кв.м. можно купить елку до 2 м. Есть искусственные деревья, которые разбираются и которые не разбираются — какому варианту отдать предпочтение, зависит от того, сколько пространства вы можете выделить под хранение изделия.

Искусственные елки могут быть темно-зелеными, синими, светло-голубые и других цветов. Отличается форма и длина иголок, возможна встроенная светодиодная подсветка. Покупателей ждет огромное разнообразие вариантов, какому отдать предпочтение — выбор за вами.

Уход за искусственной елкой дома

Существует несколько правил бережного хранения искусственных елок, которые помогут продлить время эксплуатации изделий. Помните их:

храните дерево в темном прохладном месте, где на него не будут падать прямые солнечные лучи;

сняв игрушки, протрите ветки ели влажной салфеткой и дайте им высохнуть, а уже тогда складывайте;

придерживайтесь правил эксплуатации: если елка складная, аккуратно прижмите ветки к стволу и перевяжите, если каркасная — снимите ветки и сложите в упаковку вместе с каркасом.

Воспользуйтесь этими советами по выбору искусственной елки и уходу за ней и обзаведитесь красивым аксессуаром, который будет дарить ощущение праздника долгие годы!