Советы по выбору телевизора от LG

Ближе познакомиться с ассортиментом телевизоров LG можно на сайте интернет-магазина «Азбука Техники», где детально описаны характеристики и особенности каждой модели телевизоров LG. Ознакомиться с ассортиментом, характеристиками и особенностями можно вот тут. В этой же статье мы собрали для Вас ТОП полезных советов, как определиться с выбором модели телевизора.

Размер

Производитель LG создает телевизоры с диагоналями в диапазоне от 20 до 86 дюймов, что позволяет подобрать модель для любого помещения и для любых целей. Компания советует подбирать габариты прибора, в зависимости от расстояния от экрана до места размещения людей. Например, если расстояние менее 2 метров, выбирайте диагональ до 32 дюймов. Телевизор с диагональю до 42 дюймов комфортно смотреть с расстояния 2.6 метров, а с диагональю 55 и более дюймов – 3 и более метров. Если говорить о целевом назначении комнат, то в кухню рекомендуется выбирать модели до 32 дюймов, а в гостиную не менее 50 дюймов.

Разрешение

Компания LG выпускает телевизоры в 4 типах разрешения: Ultra HD 8K, Ultra HD 4K, Full HD и HD. Самым широко используемым видом разрешения является Ultra HD 4K (3840Х2160). Оно позволяет смотреть в хорошем качестве как телепередачи по ТВ-каналам, так и видео с Интернета или приложений. Самое низкое разрешение HD рекомендуется выбирать только в случае подбора небольшого телевизора для кухни, чтобы смотреть ТВ-каналы.

Smart TV

Абсолютное большинство современных моделей телевизоров LG укомплектованы системой Smart TV. Работу Smart TV обеспечивает операционная система webOS, которая отличается простотой в управлении и хорошей производительностью. Система Smart TV от LG по умолчанию укомплектована десятками полезных приложений для просмотра видео, прослушивания музыки и игр. Также Вы легко можете скачивать нужные приложения из Интернета или проигрывать контент с флешки.

Тип панели (матрица)

LG совершенствует устройство экранов в своих телевизорах, чтобы потребители получали изображение наилучшего качества. Самая прогрессивная матрица называется OLED. Она отличается повышенной контрастностью и красочностью, а также способностью передавать в 64 раза больше оттенков, чем стандартная LED матрица. Также в телевизорах LG устанавливаются усовершенствованные матрицы IPS LED, которая обеспечивает широкий угол обзора и отличную цветопередачу.