«Градопроект» продолжит строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

ООО СК «Градопроект» оказалось единственным участником конкурса на выполнение третьего этапа работ по строительству станции метро «Спортивная», говорится на сайте госзакупок.
Аукцион признан несостоявшимся, контракт стоимостью 723,4 млн рублей будет заключен с ООО СК «Градпроект».
Подрядчику предстоит до мая 2022 года смонтировать оборудование и закончить работы по установке инженерных систем.
Напомним, что это уже третий контракт «Градопроекта» на строительство станции «Спортивная». Ранее компания выиграла конкурсы на 376 и 351,9 млн рублей.
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