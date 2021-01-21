За сутки в Новосибирской области от COVID-19 умерли десять человек

На утро 21 января в регионе зарегистрирован 30 894 случая COVID-19 (+147 за сутки), в том числе у 1 751 ребенка. 27 878 человек выписаны с выздоровлением (+223 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 64 года, 74 года, 81 год женщины в возрасте 47 лет, 54 года, 59 лет, 62 года, 67 лет, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 139 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 127 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 587. В больницы районов области госпитализированы 930 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 150 552 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 654 жителя региона, 89 622 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 381 обращение, госпитализированы 24 человека.