Граждане, прибывающие из зарубежа, должны пройти обследование на коронавирус

Лица, прибывающие из иностранных государств регулярными рейсами обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию России, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что обследование осуществляется на коммерческой основе.

В пресс-службе напомнили, что требование распространяется на иностранных граждан (в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, отобранного не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию России), и на российских граждан, прибывших из-за рубежа. Результаты обследования загружаются в специальную форму на портале Госуслуг в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию России.

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