В Новосибирской области за сутки от коронавирусной инфекции умерли шесть человек

По данным оперативного штаба на утро 24 июля в регионе выявлено 8 616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей. 6 615 пациентов выздоровели (+117 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 69 лет год, и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек, — говорится в сводке.

Отмечается, что в отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 670.

В больницы районов области госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 292 290 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 707 жителей региона, 30 165 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 114 обращений, госпитализирован 21 пациент.

Фото с сайта оперативного штаба