Грузовой самолет выкатился за пределы полосы в Толмачёво

Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.

— 13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр». В 12 часов 10 минут борт осуществил аварийную посадку в аэропорту Толмачёво, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находились 14 человек, никто из них не пострадал. В результате происшествия у самолета частично разрушены шасси и крылья.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, все прибывающие рейсы перенаправляют в аэропорт Барнаула.

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