Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Казалось бы, сельскохозяйственные предприятия Новосибирской области обеспечены мощностями для хранения и последующей переработки продукции. Однако в последние годы АПК работает с профицитом, и инфраструктуры для хранения и переработки произведенного аграриями сырья оказывается недостаточно. В результате только в этом году более миллиона тонн продукции сельхозкомпаний планируют вывезти за пределы области. Такую информацию в ходе оперативного совещания в областном правительстве озвучил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

— Емкости единовременного хранения возрастают за счет модернизации и ввода новых складских помещений, — сообщил министр. — Загруженность элеваторов на текущую дату — 14%. Мы может разместить до 5 млн тонн зерна. Несмотря на высокий уровень переработки профицит зерна за счет хорошего урожая ожидается высоким. За пределы региона необходимо вывезти, по предварительным подсчетам, 1,1 млн тонн.

По мнению губернатора области Андрея Травникова, сложившуюся ситуацию необходимо переломить.

— Задача №1— повышение эффективности сельхозпроизводства, которую мы взяли на вооружение несколько лет назад, — говорит глава региона. — Мало — вырастить и убрать. Нужно сохранить и реализовать. Мы говорили об увеличении мощностей хранения и переработки продукта для того, чтобы не было этой странной ситуации, когда мы зерно увозим в соседние регионы, а потом завозим в наши магазины готовые продукты. При посещении районов мы видим все больше и больше проектов по мощностям хранения, переработке, производству продуктов питания.

Как следует из информации озвученной министром, предпосылки в пользу местного производства в области имеются: внутрирегиональная потребность в сельхозпродукции выросла с 1,7 до 1,9 млн тонн в год. Наибольшую заинтересованность демонстрирует животноводческая отрасль.

— Внутренние потребности растут, — сообщает Лещенко. — Здесь не только переработка, а еще потребности в животноводстве в связи с вводом новых объектов — третьей очереди «Кудряшовского свинокомплекса», фабрики по производству мяса утки. Это очень серьезные промышленные потребители зерна на территории области. По переработке муки общая мощность в области — 318 тысяч тонн в год. Мощности еще не полностью задействованы. Крупных проектов нет, реализуем много мелких по переработке муки. Задействованы мощности, которые раньше не использовались. Проводим серьезную модернизацию.

По информации регионального Минсельхоза, в текущем году вся посевная площадь в области составила 2,306 млн га или 100,5% к плану. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади почти 1,5 млн га или 100,2% к плану (+15,3 тысячи га к 2020 году). Основной прирост обеспечен за счет увеличения объема посевных площадей технических культур: их доля в структуре посевных площадей превысила 11%. Всего технические культуры посеяны на площади 254,9 тысячи га: 118,3% к плану (+80,2 тысячи га к 2020 году). В структуре этого вида культур также происходят изменения — в связи с меняющейся конъюнктурой рынка, в частности, произошло увеличение посевных площадей масличного льна до 108 тысяч га. Картофель и овощи посажены на площади 3488 га. Это 106,6% к плану, +38 га к 2020 году.