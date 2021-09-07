Как не потерять свои деньги при проблемах с банкоматом

Банкомат может «съесть» банковскую карту по ряду причин. Например, когда был трижды введен неправильный ПИН-код, произошел технический сбой в работе банкомата, карта блокирована самим банком, истекло время, отведенное на то, чтобы клиент забрал свою карту, она просрочена, имеет механическое или электромагнитное повреждение, рассказал агентству «Прайм» юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Позняков.

— В извлечении карты нельзя принимать помощь от посторонних людей. Не исключено, что вы стали жертвой мошенников, — отметил эксперт.

Зачастую бывают случаи, когда банкомат не выдал деньги, либо выдал меньше, чем запрашивали.

— Самое важное в такой ситуации — зафиксировать факт сбоя работы банкомата. Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал, — отметил Поздняков.

Следующим шагом следует обратиться в отделение банка с заявлением, в котором описана сложившаяся ситуация. Рассмотрение вопроса занимает в среднем от 5 до 30 календарных дней. Если данные инкассации подтвердят ваши слова, деньги обязательно вернут. Если банк не желает компенсировать недостачу, эксперт советует написать жалобу с требованием дополнительно разобраться в ситуации.

Также бывают случаи, когда деньги с карты списываются дважды за один и тот же платеж. По словам Позднякова, это может произойти из-за ошибки банка-эквайера, сбоя в платежной системе, технических проблем в терминале или ошибке кассира.

— Если решить вопрос по телефону не удалось, то направьте в банк письменную претензию. Обязательно укажите торговую точку, в которой расплачивались, дату и время, точную сумму, номер операции, — советует он.

Банк должен провести расследование и вернуть вам деньги в срок не более чем через семь дней. Если у сотрудников банка возникают сомнения в операции, срок может быть продлен до 120 дней, заключил Поздняков.