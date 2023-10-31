Губернатор Новосибирской области вошел в топ-15 рейтинга глав регионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занимает 14 позицию в рейтинге губернаторов России. Об этом сообщает Национальный рейтинг.

На одну строчку выше числится глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Замыкает топ-15 губернатор Пермского края Дмитрий Манохин.

― Новосибирская область по итогам 2022 года заняла первое место среди регионов СФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив, ― отмечается в сообщении.

Напомним, что губернатор уже занимал 14 место в этом году.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников наградил победителей Национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация».