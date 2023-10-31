Предприятия Краснодарского края переработали более 8,2 млн тонн сахарной свеклы

В 2023 году посевы свеклы российской селекции составили без малого 200 тыс. гектаров. На сегодняшний день аграрии убрали около 80% площадей. Средняя урожайность — 500 ц/га, сообщает цифровое издание «Краснодарские известия».

По сведениям издания, в этом году в госреестр включен новый высокопродуктивный гибрид «престиж» селекции, который был создан на Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы в Гулькевичском районе. Средняя урожайность его корнеплодов — 575 ц/га, при этом содержание сахара — 16,9%, а общая масса — 623 грамма.

Что немаловажно, этот сорт весьма устойчив к церкоспорозу. Это одна из самых опасных болезней листового аппарата сахарной свеклы, которая способна причинить немалый вред. Ученые поясняют, что именно селекция способствует успешной борьбе с данной болезнью. Что, в свою очередь, позволяет не только повысить урожай, но и получить сахаристость на 1-2% выше, чем на гибридах с низкой степенью устойчивости, а также урожай с высоким технологическим качеством свекловичного сока.

Известно, что всего в Краснодарском крае функционируют 14 сахарных заводов, которые находятся в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах. Отмечается, что в сутки они производят примерно 13 тыс. тонн продукции.

Ранее редакция сообщала, что убрано 83% урожая на полях Новосибирской области.