Губернатор познакомился с новым Генконсулом ФРГ в Новосибирске

Главе Новосибирской области официально представили нового Генерального консула Федеративной Республики Германия в городе Новосибирске господина Бернда Финке, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор и Генеральный консул обсудили актуальные аспекты и перспективы взаимовыгодного межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Встреча состоялась в Правительстве Новосибирской области.

Отмечается, что Андрей Травников выразил готовность, опираясь на лучшие традиции взаимоотношений Новосибирской области и Федеративной Республики Германия, продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодные связи.

Г-н Бернд Финке напомнил, что у новосибирского консульства большой консульский округ – Сибирь и Дальний Восток. Основными направлениями деятельности генконсульства ФРГ сегодня являются экономика, инвестиции, политика в сфере климата и культура.

По данным регионального правительства, по итогам 2019 года, Германия традиционно вошла в число стран-лидеров по товарообороту с Новосибирской областью. Доля Германии во внешнеторговом обороте нашего региона составила 7,4%, доля в экспорте – 12,2%, в импорте – 2,2%. По итогам девяти месяцев 2020 года, Германия заняла четвёртое место среди стран – основных партнёров Новосибирской области по внешнеторговому обороту. Основу новосибирского экспорта в Германию за период с января по сентябрь 2020 года составили поставки минерального топлива, продуктов неорганической химии, электрических машин и оборудования, оптических инструментов и аппаратов, а также древесины. Из Германии в Новосибирскую область в январе-сентябре 2020 года ввозили котлы, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, фармацевтическую продукцию, оптические инструменты и аппараты, электрические машины и оборудование, изделия из чёрных металлов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области