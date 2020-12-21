В ноябре в Новосибирской области инфляция ускорилась до 4,7%

В ноябре в Новосибирской области ускорилась инфляция до 4,7%. В годовом выражении быстрее росли цены по сравнению с прошлым месяцем и на услуги, и на непродовольственные товары, сильнее всего – на продукты, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Ускорился рост цен на импортные фрукты, как и по всей стране дорожали сахар и подсолнечное масло. Перешли к росту цены на куриное мясо, до ноября курица стоила дешевле прошлого года. Однако лидером ускорения инфляции стали огурцы.

— В прошлом году в ноябре в нашем регионе огурцы стоили непривычно дешево для поздней осени. Как раз к этому моменту заработал новый тепличный комплекс, поэтому предложение овощей было очень высоким. Уже в декабре компании наладили сбыт, и ситуация выровнялась, а цены соответствовали сезону. В этом году мы также наблюдаем традиционное сезонное подорожание огурцов, а годовой индекс цен вырос по отношению к необычно дешёвым огурцам в ноябре прошлого года, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

В ноябре этого года огурцы стоили в среднем 87 рублей за килограмм. Это ниже, чем обычно в этом месяце – более 100 рублей.

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