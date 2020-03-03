Гусинобродский полигон продолжит работать

— Мы получили предупреждение через арбитражный суд, проработали его совместно с Росприроднадзором и сейчас Гусинобродский полигон получает необходимые для дальнейшей работы документы, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-подхода.

Он подчеркнул, что у всех участников процесса есть понимание: крупнейший в области полигон по захоронению ТКО закрывать нельзя.

Он подчеркнул, что Новосибирск — это круглосуточно работающая фабрика, вырабатывающая тонны ТКО — около тысячи в сутки, которые нужно утилизировать.

Ранее представители власти сообщали, что Гусинобродский полигон практически исчерпал свой ресурс, а его использование разрешено временно, чтобы не допустить мусорного коллапса до строительства новых полигонов . Часть полигона, оказавшуюся в городской черте, планировалось рекультивировать в рамках нацпроекта «Экология».

Гусинобродский полигон был создан в 60-е годы прошлого века. Расположен в овражной зоне, где отсутствуют грунтовые воды. Полигон разбит на 2 участка, общая площадь которых составляет 49 га. В одной из презентаций регоператора по утилизации ТКО Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» сообщалось, что полигон принимает около 50% от общего объема вывозимых отходов из 7 районов города, а также Центрального округа по районам. Мэрия города, в свою очередь, уточняла, что он принимает твердые коммунальные отходы (ТКО) от 1,5 тысяч многоквартирных домов и 31,2 тысячи индивидуальных жилых домов правобережья города, а также от предприятий.

Фото из группы МУП «САХ» Вконтакте